Dezinfekce někdo skoupil záměrně, vezměte si důchodce domů, nabádá ředitel seniorské organizace

Lorman v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že nerozumí tomu, z jakého důvodu nebyla dezinfekce od prvního krizového telefonátu po dlouhou k dispozici. „Já si myslím, že někdo záměrně skoupil dezinfekční prostředky, aby s nimi mohl výhodně obchodně obchodovat,“ vyslovil svůj názor.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch reagoval v Otázkách Václava Moravce na otázku špatného zásobování domovů pro seniory takto: “Je otázka proč jednotlivé kraje tuto situaci nepředpokládali a nezásobili tato zařízení. To přeci není primárně odpovědnost Ministerstva zdravotnictví, aby řešil otázku zásobování sociálních služeb nebo dalších služeb. My řešíme primárně zdravotnictví.“

Podle Lormana je tohle otázka resortu. Primárně se určilo rozdělování zdravotnických pomůcek výhradně státu, který veškeré zdravotnické ochranné vybavení centroval do Prahy a postupně přerozděloval do krajů. K ochranným pomůckám není možné se dostat jiným způsobem. „Nemůže říct, jak to, že jste si to neopatřili,“ odvětil Lorman.

Stát vydal nařízení, že domovy pro seniory musí mít k dispozici nejméně 10 % oddělených lůžek. Lorman zastává názor, že je tohle nařízení nesplnitelné. „Musíte pak oddělit i personál, hygienu, to znamená sprchy, umývárny. Musíte mít dva týmy. Jeden, který chodí do infekční zóny, druhý, který tam nevkročí,“ poukázal s tím, že domovy seniorů na to nejsou uzpůsobené.

Lorman také kritizuje zavedení vyšetření pacientů po telefonu. „Člověka musím vidět, ne jenom slyšet, ordinace po telefonu je výjimečná záležitost, člověk není správně vyšetřen a to mě přivádí na otázku testování“ zdůraznil. Praxe v současné době vypadá tak, že po telefonické domluvě s lékařem dostanete doporučení a zašle vás na testovací stanoviště, kde se stojí dlouhé fronty. Podle Lormana není možné, aby senioři stáli hodiny ve frontě.

Organizace život 90 založila sbírku pro seniory, ze které se financuje testování v komerčních laboratořích, ale Lorman uvádí, že ze sbírky není možné pokrýt náklady pro všechny co to potřebují.

Lorman podotkl, že jak se nejúčinněji bránit proti rozšiřování nemoci COVID-19 v domech pro seniory je, aby si blízcí vzali domů svého seniora a postarali se o něj v těchto chvílích.