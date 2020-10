eRouška bude fungovat přeshraničně v EU, Prymula chce šest milionů stažení

Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by bylo pro její maximální využití v koronavirové epidemii potřeba, aby si ji do telefonu stáhlo šest milionů uživatelů.

eRouška aktuálně:

🟢 1,143 milionu lidí si aktivovalo aplikaci.

🔴 924* pozitivně testovaných včera vložilo do aplikace kód pro odeslání dat, aby mohli varovat ostatní na rizikové setkání.

🟠 7 800 uživatelů včera dostalo varování na základě dat odeslaných předchozí den. — eRouška (@RouskaE) October 16, 2020

Ministerstvo zdravotnictví v polovině září představilo novou verzi aplikace. Na rozdíl od té první už nepomáhá s trasováním kontaktů, ale slouží k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem.

Aplikace běží na pozadí a sbírá přes bluetooth anonymně kontakty na další mobily, se kterými se uživatel setkal. V případě, že je někdo pozitivní, jeho mobil opět anonymně rozešle varování všem kontaktům, které mohl nakazit. Ve čtvrtek vložilo kód pro odeslání varování 924 nakažených, varování na základě středečních dat dostalo 7800 osob.

Rážová dnes také apelovala na nakažené koronavirem, aby více využívali formuláře k takzvanému sebereportování, tedy vyplnění informací o svých kontaktech. Podle ní formuláře vyplňuje zhruba 20 procent pozitivně testovaných. Pokud by byl podíl vyšší, velmi by to pomohlo hygienikům s dalším trasováním lidí, kteří se s nakaženým setkali. Tito lidé by tak dříve dostali informaci, že měli rizikový kontakt.