Firmy mají podle Blatného využívat hlavně samotestování či závodní lékaře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Firmy by při testování pracovníků na koronavirus měly podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) co nejvíce využívat samotestování nebo závodní lékaře a společnosti najaté k pracovně-lékařským službám. Stávající síť odběrových center není možné rozšířit, neboť jsou často postaveny na spolupráci armády a zdravotníků v nemocnicích, které jsou přetíženy a navíc zapojeny do očkování, dodal Blatný.