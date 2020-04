Hygienici hlásí v Praze 1132 nakažených, ministerstvo 1204

Čísla krajských hygienických stanic podle ministerstva zdravotnictví nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili.

Podle hygieniků je v Praze mezi nakaženými 601 mužů a 531 žen. Více než 200 případů je věkových skupinách 40 až 40 let a 20 až 29 let. Nejvíce nakažených je v Praze 4, a to více než 300. V Praze 1 eviduje hygiena pouze 42 případů.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je v Praze více než čtvrtina z celkového počtu nakažených v Česku. Na 100.000 lidí připadá v hlavním městě více než 88 nakažených.