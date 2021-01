Kraje dostávají vakcíny podle velikosti populace, uvedl Blatný

"Vím, že tam byly reklamace z některých krajů, takže ty jsem předal lidem, kteří se tím zabývají, aby to vyřešili," řekl Blatný. Podle něj je možné požádat o další distribuci z pražského a brněnského skladu. "Podmínkou je, aby ten, kdo žádá o další vakcíny, použil všechny předtím dodané látky," dodal.

Na nerovnoměrnost v dodávkách upozornil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Do 14. ledna bylo distribuováno do ČR 169.650 dávek vakcíny. Do Prahy podle Půty směřovalo 32 procent vakcíny, do Brna 19,4 procenta a do Libereckého kraje sotva 2,8 procenta.

Středočeský kraj dnes uvedl, že nemůže zahájit očkování seniorů, kteří se od pátku objednali na vakcinaci, protože nemá očkovací látku ani pro zdravotníky, kteří mají být očkováni před nimi. Podobně už je bez dávek také například Jihočeský kraj a očkování seniorů nezahájil ani Karlovarský, vakcíny mu chybí i pro seniory v domovech. K očkování se přitom zaregistrovalo přes 159.000 lidí starších 80 let. Termín dostalo asi 55.000 lidí. Některé kraje je nevypsaly vůbec, například Středočeský seniorům termíny rezervoval navzdory nedostatku vakcíny.