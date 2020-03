Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu nakoupit 600 tisíc respirátorů

Prvních 200.000 respirátorů slíbilo do státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Část dostanou také z pomoci, která neodletěla do Číny.

"Ministerstvo zdravotnictví hodlá bez zbytečného prodlení nakoupit v průběhu března 2020 ve veřejném zájmu cca 300.000 kusů respirátorů třídy FFP3 a cca 300.000 kusů respirátorů třídy FFP2 nebo obdobné úrovně ochrany od různých výrobců a dodavatelů," píše se v dokumentu. Pokud by potřeba přetrvávala, tak obdobné počty nakoupí i v dubnu.

V souvislosti s nákazou COVID-19 jsme vyhlásili výzvu k podání nabídek výrobcům a dodavatelům ochranných pomůcek, a to pro nákup respirátorů FFP2, FFP3 a ochranných dýchacích polomasek. Více informací zde: https://t.co/mzIZK4kQBw — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 10, 2020

Dokument počítá s tím, že se budou ochranné prostředky bezplatně distribuovat podle priorit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již dříve řekl, že první je dostanou praktičtí lékaři a státní nemocnice. Postupně slíbil také zásobit sociální služby, které si kvůli omezení dodávek jen pro ministerstvu zdravotnictví nemohou pomůcky volně objednat. Zatím ale není zřejmé, kdy na domovy důchodců nebo další lůžková zařízení sociální péče s dodávkami dojde. Podle kritiků je to problém, protože senioři jsou skupinou nejvíc ohroženou nemocí COVID-19.

Ceny respirátorů na českém trhu omezilo cenovým rozhodnutím od 4. března ministerstvo financí. V případě respirátorů vyrobených v EU úřad stanovil maximální cenu pro konečné spotřebitele na 175 Kč bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo EU je limit stanoven na 350 Kč bez DPH. Nesmí se také vyvážet z ČR.

Nabídky dodavatelů respirátorů FFP2 a FFP3 a ochranných masek přijímalo ministerstvo zdravotnictví do dnešních 10:00. Ministerstvo financí na nákupy z rozpočtové rezervy vyčlenilo 50 milionů korun.

"Ministerstvo zdravotnictví je s ohledem na omezený objem respirátorů dostupných na trhu připraveno akceptovat všechny nabídky od všech výrobců a dodavatelů, kteří budou připraveni nabídnout a ve stanoveném krátkém čase dodat respirátory potřebné třídy účinnosti," uvádí dokument. Předpokládá uzavření smluv s různými výrobci a za různou cenu, dodávky očekává s týdenním intervalem.

"Jelikož je potřeba zdravotnických pracovníků a dalších klíčových profesí vyšší než dostupné zásoby uvedených ochranných prostředků, je zapotřebí, aby byly skoupeny všechny tyto prostředky dostupné na trhu, a to centrálně, k čemuž bylo vládou pověřeno ministerstvo zdravotnictví," uvádí úřad v dokumentu k zakázce.

Ministerstvo také povolilo mimořádně vyrábět v lékárnách dezinfenci z alkoholu a peroxidu vodíku, protože běžné dezinfekční prostředky na trhu docházejí. Prodávat se smí jen fyzickým osobám a jenom v lékárně, která ho vyrobila.