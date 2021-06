Ministerstvo zdravotnictví kvůli covidu prodlouží program na podporu zdravotního výzkumu

"V mnoha podpořených projektech došlo v důsledku složité epidemiologické situace ke zpoždění řešení, zejména v oblasti náboru pacientů do výzkumných souborů v souladu s harmonogramem projektů," píše se v materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici.

Pokud by se program neprodloužil, některé projekty by nesplnily nastavené cíle a nedosáhly by předpokládaných výsledků. Příjemci by pak museli část nebo celou státní podporu vracet.

Za celou dobu trvání programu v letech 2015 až 2022 byly schváleny projekty za 7,22 miliardy korun, z toho 6,5 miliardy šlo ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. Podáno bylo přes 2500 projektů, podpořeno 546 z nich.

Program má tři hlavní oblasti, kterými je vznik a vývoj chorob, nové diagnostické a léčebné metody a epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.