Nejvyšší správní soud opět řeší neuznávání protilátek na covid-19

Konkrétně se soud zabývá návrhem Tomáše Havetty na vyslovení nezákonnosti jedné části již neplatného opatření z 26. srpna, a to v části, která stanovila podmínky pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor a účast na hromadných akcích. Uznávají se negativní testy, očkování nebo prodělání nemoci v posledních šesti měsících, ovšem laboratorně potvrzené protilátky nikoliv.

"Ministerstvo stále nijak nevysvětluje odlišné zacházení mezi těmito skupinami," řekl Havettův právní zástupce David Zahumenský. Podle ředitele právního odboru ministerstva zdravotnictví Jana Bačiny je odlišné zacházení dáno "ryze odbornými důvody", které dnes soudu vysvětlovala náměstkyně ministra Martina Koziar Vašáková, plicní lékařka a imunoložka.

Kritici podle Koziar Vašákové vycházejí z mylného předpokladu, že protilátky znamenají automaticky imunitu proti covidu-19. Vědci ale neznají hladinu protilátek, která by zaručovala, že je člověk plně chráněný proti nákaze a nemůže nemoc přenášet. "Hodnoty jsou vysoce individuální a mění se v čase," zdůraznila Koziar Vašáková. Navíc se různí metody napříč laboratořemi.

Běžně používané protilátkové testy podle náměstkyně měří jen jednu složku imunity, nikoliv však buněčnou imunitu, která je pro obranyschopnost proti covidu-19 zásadní. Pokud má člověk laboratorně naměřené protilátky, neznamená to automaticky, že je imunní vůči koronaviru, zdůraznila Koziar Vašáková. Podle náměstkyně je nejspolehlivější ochranou vakcinace.

V minulosti NSS opakovaně kritizoval ministerstvo za to, že dostatečně nevysvětlovalo, proč protilátky neuznává. "Tím, že odpůrce nezahrnul laboratorní vyšetření na protilátky mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor či účast na hromadných akcích, aniž by to řádně zdůvodnil, se dopustil libovůle a diskriminace těch, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny," stálo například v červnovém rozhodnutí.