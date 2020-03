Některé domovy pro seniory nejspíš nesplní vládní nařízení o izolaci

Ministerstvo zdravotnictví dnes nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek.

"Některá zařízení to nemohou realizovat. Buď jsou malá, nebo jsou atriového typu. Někde je splnění reálné, někde ne," uvedl Horecký. Poukázal na to, že v malých domovech není možné umývárnu či další prostory vyčlenit. Asociace proto žádala, aby v textu nařízení bylo, že domovy kroky podniknou, pokud je to možné. Přesné znění mimořádného opatření zatím ministerstvo nezveřejnilo.

V domovech pro seniory už řada opatření proti nákaze platí. Patří mezi ně zákaz návštěv. Omezen je i přístup dobrovolníků a pracovníků, kteří v zařízení zrovna nemusí být. Klienti nesmějí opouštět areály. Skupinové akce se zrušily. Přesto se v některých zařízeních nákaza objevila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dnes řekl, že si není jistý, zda se nařízení v domovech dodržují. Plošné testování klientů nepovažuje za efektivní, podle něj by se zahltila kapacita laboratoří.

Horecký si nemyslí, že by se opatření nedodržovala. Riziko nákazy vidí jinde. Obyvatelé domovů se mohou nakazit od klientů, kteří se vracejí z nemocnic, kde pobývali kvůli jiným obtížím. Asociace také požaduje, aby se prováděl test u všech lidí, kteří se do domovů nově stěhují. Poskytovatelé sociálních služeb navíc opakovaně několik týdnů upozorňovali na to, že personál nemá potřebné ochranné pomůcky. Vedení ministerstva uvádělo, že nejprve je potřeba zásobit nemocnice, záchranáře, hygieniky a jiné lékaře, potom se dostane i na domovy a další zařízení.

V Česku podle statistické ročenky fungovalo v roce 2018 celkem 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20.100 lůžek.