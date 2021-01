Nemocnice Na Bulovce by se mohla rozdělit mezi Prahu a stát

Asi dvě třetiny rozsáhlého areálu Bulovky vlastní Praha, státem zřizovaná nemocnice nyní podle Chabra platí městu nájem asi 20 milionů korun ročně. Budovy nicméně potřebují investice v řádu miliard, podle Chabra by tak bylo účelné areál rozdělit na dvě části. "Věřím, že v letošním roce uzavřeme dohodu," uvedl.

Severní část by zůstala státu, přičemž se podle Chabra zvažuje propojení nynějších oddělených pavilonů nemocnice do jedné budovy. Město by pak jižní část využilo pro svoje účely. Mohla by v ní být zdravotní a sociální zařízení zřizovaná městem, stejně jako bydlení pro zdravotníky.

Výměnou za převod části areálu na stát by magistrát získal státní nemovitosti. Radní zmínil například karlínské kasárny, části areálů městské firmy Pražské služby ve Vysočanech a v Malešicích nebo pozemky v zahrádkářské kolonii Na Balkáně, které vlastní stát a město chce zajistit, aby tam zahrádkáři mohli zůstat.

Chabr dále řekl, že město se státem jedná také o dalším osudu Faustova domu na Karlově náměstí, který vlastní hlavní město a je součástí VFN. Nemocnice barokní památku využívá jako výrobnu léků a podle radního je v ní potřeba výrazná investice ve výši asi 60 milionů korun. S ohledem na to, že budovu využívá nemocnice, by podle radního bylo lepší ji převést na stát. "Budeme k tomu hledat adekvátní protihodnotu," řekl Chabr.

Pražští zastupitelé také nedávno schválili například směnu pozemků ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), na kterých má vzniknout nové pracoviště intenzivní medicíny, tzv. traumacentrum. Město výměnou dostane zbylou část areálu tenisového klubu na Letné, areál záchranné služby ve Vršovicích a vilu na Vinohradech.

Chabr řekl, že v případě části tenisového areálu klubu LTC na Letné se nyní čeká na schválení ze strany ministerstva kultury, protože klubovna je památkově chráněná. Převod by měl být hotov do měsíce, dodal. V letošním roce by se podle něj měly pohnout také směny hasičských zbrojnic a dalšího majetku, který využívá ministerstvo vnitra a vlastní jej město.

V minulosti provázely otázku směn majetku mezi hlavním městem a státem spory, zejména v souvislosti s městskými pozemky v Letňanech, které by chtěl získat premiér Andrej Babiš (ANO) pro stavbu areálu pro státní úředníky. Město a stát jednají o využití parcel a Babiš loni přislíbil, že stát Praze výměnou za pozemky přispěje 60 miliard korun na dostavbu vnitřního okruhu, jak vedení města požadovalo.