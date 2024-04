Na Bulovce při tragické záměně pochybili dva pracovníci. Jednomu hrozí výpověď

Případ vyšetřuje také policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle médií jsou obě ženy původem z Asie, ale trvale žijí v Česku. Nemocniční personál zaměnil jednu pacientku, která přišla na běžnou těhotenskou kontrolu, s jinou, která měla absolvovat tzv. kyretáž, což je zákrok prováděný při léčbě nemocné dělohy, kterým lze i ukončit těhotenství.

"Pokud někdo tu ženu omylem identifikuje chybně, a stát se to může, tak ten druhý člověk má aparát včetně písemných protokolů, kde postupuje tak, aby byl schopen tu chybu rozklíčovat. Pokud ten proces neudělá správně, pochybí, tak tu chybu neidentifikuje. A to je přesně to, co se stalo," uvedl přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Bulovka Michal Zikán.

Pacientka podle něj podepsala česky psaný dokument, který se však týkal druhé ženy. Zmínil také, že byla s předstihem i za přítomnosti tlumočníka poučena o plánovaném zákroku. Na samotný výkon už tlumočník běžně nedochází. "Mělo by být na té ženě samotné, aby posoudila, do jaké míry se cítí bezpečně v té komunikaci," dodal Zikán.

Přednosta vysvětlil, že personál nemohl z chování pacientky usoudit, že jde o někoho jiného. Podle něj je celý proces nadále předmětem analýzy. Ředitel Bulovky Kvaček zdůraznil, že nemocnice má externě akreditované procesy, jejichž prostřednictvím by podobné chyby měly být odhaleny.

Z pěti zaměstnanců momentálně zůstává mimo službu už jen jeden. "Budou proti němu učiněny právní kroky, není vyloučeno, že jedním z nich bude i výpověď," sdělil Kvaček, podle jehož slov bude personál po tragickém omylu výrazně označovat pacienty s jazykovou bariérou.