Nová opatření nestačí, ukazují výpočty. Podle expertů epidemii nezkrotí

Vláda v pátek rozhodla mimo jiné o tom, že s platností ode dneška výrazně omezí pohyb lidí mezi okresy. Zavřely se i dosud otevřené školy, včetně speciálních a mateřských, a dětské skupiny. Otevřené zůstaly jen školy pro děti zdravotníků a pracovníků záchranných složek. Uzavřela se také velká část zatím otevřených obchodů. Opatření zavedená kvůli epidemii koronaviru platí na tři týdny. Spustit se má plošné testování ve firmách.

Podle výpočtů BISOP však povede páteční zpřísnění protiepidemických opatření k poklesu reprodukčního čísla v nejlepším případě na úroveň 0,75, pravděpodobně ale jen k hodnotě 1,0. To podle centra nebude stačit k tomu, aby se přetíženým nemocnicím výrazněji ulevilo. Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších nakažených od každého pozitivního. Podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví má v současnosti reprodukční číslo hodnotu 1,15, což znamená, že epidemie sílí.

"Pokud chceme ulevit nemocnicím a v dohledném horizontu čtyř až osmi týdnů vracet děti do škol a otevírat obchody, restaurace a další služby, nezbývá nám než omezit kontakty v průmyslu," uvádí BISOP. Postupovala tak Velká Británie či Portugalsko, tedy země, které dostaly nakažlivější britskou mutaci pod kontrolu, upozorňují experti na modelování.

BISOP varuje, že stále není dostatečně připravené povinné testování ve firmách, ani další opatření, která by mohla efektivně riziko kontaktů v průmyslu snížit. "Obáváme se, že jedinou možností je jedno až dvoutýdenní uzávěra neesenciálních provozů do doby, než tato opatření připravena budou," uvádějí experti. Připouštějí, že náklady na takto striktní opatření by byly vysoké, je ale podle nich potřeba je srovnat se ztrátami vzniklými ostatním sektorům ekonomiky v případě, že se k redukci kontaktů na pracovištích nepřistoupí a stávající opatření budou muset trvat násobně delší dobu.

"Ztráty, spojené s omezením na pracovištích, budou samozřejmě nižší, pokud budou plošná omezení co nejrychleji nahrazena alternativními opatřeními, plnícími stejnou či srovnatelnou funkci," upozorňuje BISOP. Základní alternativou je podle expertů nařízení práce z domova všem zaměstnancům mimo výrobu. Podobně důležitou alternativou je také závazné pravidelné testování pracovníků. BISOP navrhuje, aby bylo odpovědností podniku zajistit účinnost alternativních opatření. "Nechť je svobodným rozhodnutím podniku, pro jakou alternativu se rozhodne (včetně ponechání uzávěry), pak by ale odpovídal za její fungování," navrhují experti na modelování.

O možnosti uzavřít kvůli šíření nového typu koronaviru průmyslové podniky, které nejsou klíčové pro chod státu, hovoří někteří ministři za ČSSD. Předsednictvo strany je pověřilo, aby tuto možnost předložili ve vládě. Ta má na dnešním zasedání projednat návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely od 5. března testovat své pracovníky na nemoc covid-19.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v reakci na návrh sociálních demokratů řekl, že ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak exportující firmy, přijdou o zakázky. Podle prezidenta Miloše Zemana by případná uzávěra průmyslu by byla do jisté míry riskantní. Dodal, že by se jí nebránil, ale zatím je podle něj důležité, aby zaměstnanci nosili roušky a byli testováni.

Centrum pro modelování biologických a společenských procesů je nezisková organizace zabývající se výzkumem a matematickým modelováním lidského chování a společenských jevů. Zaměřuje se zejména na modelování epidemií a jejich dopadů na společnost. Tým vědců podílející se na práci centra získal grant Technologické agentury ČR.