Nové podezření na koronavirus. Tentokrát na jihu Čech

"Nemocný leží na infekci českobudějovické nemocnice, dostává zdravotní péči, ale nevíme. Ve hře je chřipka, jiné akutní respirační onemocnění, musíme připustit, že je tam určité riziko i této infekce, je to možnost. V tuto chvíli nemáme výsledek, čekáme, zda se nepotvrdí chřipka nebo jiný respirační původce," řekla ředitelka.

Čínský turista přijel do země 26. ledna. Jel z Budapešti, přes Bratislavu, do Vídně, Hallstattu, potom do jižních Čech. Na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice je od dnešního rána.

"Je izolovaný. Volali nám z hotelu, kde byl ubytovaný. My to máme domluvené tak, že záchranka k tomu případu vyjíždí, když je to čínský turista, který u nás za posledních 14 dní a méně onemocní. Pacienta odveze na infekční oddělení," řekla ředitelka.

Dodala, že je velká pravděpodobnost, že turista má chřipku nebo jiné akutní respirační onemocnění. "Ale připouštíme i tohle," řekla Kotrbová. Druhé podezření na koronavirus měli jihočeští hygienici 24. ledna, ale po vyšetření pacienta nákazu vyloučili.

Podezření na koronavirus se prověřuje také ve Zlínském kraji. Pacient, který se nedávno vrátil z Číny, byl převezen na infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, kde bude v izolaci. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že pacientem je devětatřicetiletý muž, který údajně cestoval sám a z Číny se vrátil před 14 dny.

Dvě podezření na koronavirus mají moravskoslezští hygienici. Nejprve informovali o Číňance, která před 11 dny přiletěla z Číny a v tuzemsku u ní propukl kašel a dostala teplotu. Druhým pacientem je Čech přes 30 let, který je v Česku po návratu z Číny už tři týdny, celou dobu má ale zdravotní problémy.

S podezřením na koronavirus byla hospitalizována také žena z Brazílie v pražské Nemocnici Na Bulovce. Nákaza se však u ní nepotvrdila. Novým typem koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, se v Číně nakazilo už více než 2700 lidí. Zatím 81 nakažených zemřelo.