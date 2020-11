Očkování všech Čechů proti koronaviru bude stát až pět miliard

Vyplývá to ze zveřejněného návrhu zákona, který má umožnit hrazení očkování z veřejného zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes po jednání vlády řekl, že vláda návrh schválila. Uvolnila také dalších 1,7 miliardy korun na vakcíny od firmy Janssen Pharmaceutica a Pfizer / BioNTech.

Vakcínu má ČR objednanou za 1,7 miliardy korun, dnes kabinet uvolnil dalších 1,7 miliardy. Od tří výrobců tak má očkování zajištěno pro 5,5 milionu lidí. Pro dalších asi 10,6 milionu obyvatel si je může ještě doobjednat.

Náklady na distribuci vakcíny do očkovacích center nebo ordinací lékařů zatím nejsou přesně známé. Odhadují se na jednotky až desítky milionů korun. Lišit se budou podle způsobu nakládání a uchovávání, který budou jednotlivé vakcíny vyžadovat. Blatný už v minulosti uvedl, že vakcíny od firmy Pfizer, které vyžadují uchování při minus 70 stupních Celsia, bude distribuovat přímo výrobce a budou se vozit do větších center, ne jednotlivých ordinací, kde by byl s udržením této teploty problém. Distributora stát vybere formou veřejné zakázky, takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. Oslovené budou všechny firmy, které by mohly mít kapacity a potřebná povolení na rozvoz vakcíny.

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona počítá i s případným odškodněním za trvalou újmu způsobenou očkováním. Řešit se bude podle zákona, který počítá s náhradou za povinná očkování.

Pořadí jednotlivých skupin obyvatel, které se budou moci nechat očkovat, bude upravovat očkovací strategie. Má ji předložit ministr zdravotnictví na jednání vlády příští pondělí. Zřejmě bude nejdřív počítat s lidmi s chronickými onemocněními, seniory, zdravotníky nebo lidmi pracujícími v kritické infrastruktuře státu.

V EU zatím není žádná vakcína oficiálně schválena, zatím se testuje její účinnost a bezpečnost. Farmaceutické firmy i přes to už očkovací látku vyrábějí, aby jí bylo v době schválení dostatek. První by mohla být podle odborníků dostupná už před koncem letošního roku.