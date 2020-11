PES bez nouzového stavu by měl opatření mírná a regionální

Bez dalšího souhlasu Sněmovny skončí nouzový stav 12. prosince. Stávající PES, kterým se řídí zpřísňování, nebo uvolňování opatření proti šíření epidemie covidu-19, by byl podle dřívějšího ministrova vyjádření bez nouzového stavu jen souborem doporučení. Fungovat s nouzovým stavem by měl podle Bůatného aspoň do konce roku.

Nová varianta, kterou žádala Sněmovna, je podle Blatného připravena. "Je to přepracováno tak, aby ve stupni jedna byla opatření, kterých je možno dosáhnout bez nouzového stavu, a aby také z toho bylo jasno, kde je bude možno dosáhnout," uvedl ministr.

V principu se podle něj opatření lišit nebudou. "Zásadně se ale bude lišit to, že je nebudeme aplikovat plošně, ale jenom cíleně na konkrétní lokality díky aplikaci zákona o ochraně veřejného zdraví konkrétními hygienickými stanicemi," dodal.

Sněmovna minulý týden požádala vládu, aby revidovala systém PES tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav, a definovala stav nula, kdy PES nebude vyžadován vůbec. Nulový stav v nové verzi ale podle Blatného dnešního vyjádření nebude. "Jakmile proočkujeme kolem 60 až 70 procent populace, potom můžeme poslat PES do výsluhy," řekl ministr v neděli v pořadu Partie TV Prima.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví vláda svými nařízeními. Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát by měl trvat nejméně 68 dní.