Po pozitivním samotestu by zaměstnanci mohli jít do karantény jen na pět dní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zaměstnanci, kteří budou mít pozitivní samotest, by podle návrhu ministerstva zdravotnictví nešli na potvrzující PCR test, ale na pět dní do karantény. První den po konci karantény by na pracovišti opět podstoupili antigenní test prostřednictvím samotestovací sady, v případě pozitivity by následovala karanténa. Vyplývá to z materiálů, které by měla ve středu projednat vláda.