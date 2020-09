Podle hygieniků je situace neudržitelná. Vláda zavádí sebereportování

Podle hygieničky narůstá zejména počet bezpříznakových případů, kdy se lidé nechali otestovat pro jistotu. "S každým dalším takovým případem rostou počty jejich kontaktů k dalším vyšetřením. Epidemiologická šetření dělá stále stejný tým epidemiologů. Veřejnost je neustále udržovaná ve strachu z koronaviru a epidemie apokalyptických rozměrů," uvedla Ciupek.

Hygienici jsou na pokraji sil. "Jsme zahlcení všemi možnými nerizikovými a bezpříznakovými, ale takzvaně zodpovědnými lidmi, kteří na nás pak křičí, proč musí zůstat doma, když jim přece nic není, ale jen chtěli vědět, jak na tom jsou," řekla Ciupek.

Přes maximální úsilí jsou podle ní hygienici ve skluzu několik dní. "Snažíme se alespoň zajišťovat pozitivní případy podle potenciálního rizika klinického, tedy s ohledem na vyšší věk, nebo podle nutnosti rychlých opatření, když je to u zdravotníků nebo ve škole," uvedla Ciupek.

Hygienici o stavu opakovaně píšou na ministerstvo zdravotnictví. "Situace v tomto režimu je neudržitelná a nemá smysl. Personál je vyčerpaný a brzy nebude, kdo by řešil závažné případy. A to vůbec nehovořím o jiných nákazách. Pracujeme denně 12 i více hodin včetně víkendů," zdůraznila Ciupek.

Podle ní je potřeba přestat denně děsit lidi. "Pak nebudou návaly asymptomatických lidí na odběrových centrech. Je potřeba vysvětlit veřejnosti, kolik procent vyšetřených bylo pozitivní, pozitivní také neznamená apriori nemocný, takže je potřeba vysvětlit, kolik z pozitivních bylo opravdu nemocných a kolik z těch nemocných potřebovalo nemocniční léčbu," řekla Ciupek. Hospitalizovaných je kolem 40, z toho jsou vážné případy čtyři. Od začátku pandemie k dnešku je v kraji skoro 2900 potvrzených případů nákazy, vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví. Podle hygieniků se přes 1800 vyléčilo, s nemocí zemřelo 30 lidí v průměrném věku 78 let.

Vojtěch: Sebereportování pozitivních by mohlo začít příští týden

V týdnu od 21. září by mělo být spuštěno takzvané sebereportování. Pozitivně testovaný člověk na onemocnění covid-19 vyplní webový formulář s informacemi o svých kontaktech. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vládní Rady pro zdravotní rizika to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O možnosti zavedení sebetrasování hovořil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO).

"Chtěli bychom to spustit v týdnu od 21. září s tím, že daný člověk, který je pozitivně otestován, dostane o tom informaci a obdrží webový formulář, kde bude moci vyplnit informace o svých kontaktech, že se setkal s rodinným příslušníkem, pracovním kontaktem. Vyplní telefonní číslo, popíše stav," uvedl Vojtěch, podle kterého to bude znamenat významnou časovou úsporu pro hygieniky v následném trasování kontaktů. "Dnes to funguje tak, že (hygienici) musí volat pozitivnímu a potom v rámci rozhovoru sděluje člověk kontakty," dodal ministr.

Kvůli náporu nových případů má problémy s trasováním i pražská hygienická stanice, vedle armádních mediků jí začali na dálku pomáhat i zaměstnanci hygien dalších krajů. O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky podle ředitele krajské hygienické stanice v Liberci a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty diskutuje už delší dobu.