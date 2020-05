Podle hygieniků z Brna není kvůli koronaviru třeba panikařit

"Vhodné je držet se zlaté střední cesty a situaci nedramatizovat, ale ani nepodceňovat," uvedl. Podle vedoucí jihomoravské epidemioložky Renaty Ciupek není panika potřeba, strach a stres oslabuje imunitu.

V Jihomoravském kraji je k dnešku přes 540 potvrzených případů od začátku pandemie, v zemi přes 9140. "Díky včasným protiepidemickým opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády se podařilo zamezit nekontrolovanému šíření. V současné době se přistupuje k lokálním opatřením a jednotlivé případy jsou důsledně trasované s využitím chytré karantény," uvedl Křivánek. Podle něj se nyní značná část hygieniků věnuje pendlerům a repatriantům i administraci evidovaných přestupků.

Ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek ČTK řekla, že koronavirus řešilo zhruba 40 pracovníků epidemiologického oddělení, kterým pomáhaly desítky dalších spolupracovníků a mediků. "Je potřeba poděkovat i laboratořím, se kterými jsme byli v kontaktu, protože nám ihned telefonicky dávaly hlášení, takže jsme mohli jednat co nejrychleji," uvedla Ciupek. Podle ní se objevují především případy, že se nakazí lidé v rodině nebo jedné domácnosti. "Objevila se nám i rodinná oslava, odkud se to potom dostalo do dalších kontaktů. Pořád platí, že rizikem je těsnější kontakt. Z náhodného kontaktu je riziko nákazy minimální," řekla Ciupek. Podle ní měla většina nakažených mírné příznaky nemoci. "Vystačili si sami s domácí léčbou, takových je přes 85 procent případů," řekla Ciupek. Podle ní by lidé neměli podléhat panice. "Stres a strach oslabuje imunitní systém," poznamenala Ciupek.

O pacienty s koronavirem v těžkém stavu se stará Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která na to měla vyčleněno 12 lůžek s možností plicní ventilace. Nyní jsou podle mluvčí Dany Lipovské v pohotovosti dvě lůžka a dalších osm je v záloze. Nemocnice nyní žádného pacienta s covidem-19 ve vážném stavu nemá.