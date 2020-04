Svatá Anna v Brně: Přibyli další pacienti, u kterých má covid-19 těžký průběh

V pondělí večer uváděly stránky ministerstva 290 nakažených v kraji. Podle dřívějších zjištění ČTK mohou někdy nepřesnosti vznikat například tím, že někteří pacienti pocházejí z jednoho kraje a testovat se nechávají v jiném kraji. Jihomoravští hygienici zatím dnes ráno mají 287 potvrzených případů, řekla vedoucí epidemioložka Renata Ciupek. Rozdíl oproti údajům z ministerstva vzniká tím, že hygienici ještě ověřují informace z dalších laboratoří, jejichž případy už má ministerstvo zahrnuté v počtu.

Stát určil Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně pro péči o pacienty z celé Moravy s onemocněním covid-19 ve vážném stavu. Zařízení na to má vyčleněno 43 lůžek s plicními ventilátory. V pondělí nemocnice přijala další dva pacienty. Podle Lipovské je to muž z břeclavské nemocnice s ročníkem narození 1943 a muž z třinecké nemocnice s ročníkem narození 1952. "Celkem tedy máme na anesteziologicko-resuscitační klinice deset pacientů s onemocněním covid-19 s těžkým průběhem," uvedla Lipovská. Jeden pacient je na přístroji ECMO, tedy na mimotělní podpoře života, sedm je na plicní ventilaci. "Dobrou zprávou je, že lékaři mohli v pondělí odpojit dalšího pacienta od umělé plicní ventilace. To znamená, že díky péči našich zdravotníků se dva pacienti mírně lepší. K dýchání už nepotřebují umělou plicní ventilaci a uvažuje se o jejich přemístění," řekla Lipovská.

Dva pacienty mohla nemocnice díky lepšímu stavu přemístit už minulý týden.

Na jižní Moravě se podle webu MZ zatím vyléčilo 26 lidí a dva muži ve věku nad 60 let zemřeli, měli více závažných nemocí. Ve svatoanenské nemocnici zemřeli ještě další žena a muž, ale byli z jiných krajů. Testům se v kraji podrobilo přes 3300 lidí, přes 700 lidí je v karanténě. Nákazou jsou zasažené všechny věkové kategorie i regiony, nejvíce případů je v Brně, a to přes 110.