V čem Česko selhalo? Prymula vysvětlil, proč v dalších dnech přibudou tisíce nakažených

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Zatímco první vlnu zvládlo Česko lépe než řada jiných zemí, nyní jsme třetí nejhorší v EU co do počtu nově nakažených. Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a člen Rady vlády Roman Prymula tvrdí, že to je proto, že jsme přestali být ostražití.