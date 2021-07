V Olomouci se příští týden otevře očkovací centrum bez registrace

Očkovací centrum bude ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc v provozu po dobu deseti hodin sedm dní v týdnu, řekl dnes ČTK hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).

"Počítá se s tím, že se centrum bude otevírat v polovině příštího týdne, prázdné prostory v prvním poschodí se nyní budou kompletně vybavovat jak nemocničním vybavením, tak IT technikou. Počítá se s provozem sedm dní v týdnu od rána do večera, od 09:00 do 19:00. Určeno to bude pro kategorii nad 16 let. Očkovat se bude dvěma očkovacími vakcínami, Johnsonem a Pfizerem," uvedl hejtman Suchánek.

V očkovacím centru bez registrace se budou moci naočkovat lidé s hrazeným zdravotním pojištěním. "Slibuji si od toho, že to zvedne zájem lidí, kteří dosud nebyli rozhodnuti. Možná je Šantovka přiláká, je to civilnější prostředí než to nemocniční. Svou roli by mohl hrát i efekt, že se nemusejí kvůli tom nikde předem přihlašovat a registrovat, vše udělají na jednom místě," doplnil hejtman.

V očkovacím centru se budou moci zájemci naočkovat postupně oběma dávkami dvojfázové vakcíny Pfizer/BioNTech, dveře budou podle hejtmana Suchánka otevřeny i těm, kteří zde budou chtít uplatnit druhou dávku, protože jim to bude z časových důvodů lépe vyhovovat než dříve daný řádný termín.

V Olomouckém kraji se zhruba 630.000 obyvateli bylo dosud aplikováno 519.722 dávek vakcíny proti novému typu koronaviru, přičemž 231.459 lidí má podle informací ministerstva zdravotnictví ukončené očkování. Proti covidu-19 se mohou očkovat lidé od 12 let. U zájemců do 15 let je u očkování nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

První dvě místa v České republice, kde se očkuje proti covidu-19 bez registrace, začala fungovat minulý týden v nákupním centru na Chodově a na hlavním nádraží v Praze. Poté k nim přibylo očkovací místo v pražském obchodním centru Nový Smíchov, ve středu se otevřou další v nákupních centrech v Ostravě a Brně. Ve Zlínském kraji bude od středy služba k dispozici v PSG aréně ve Zlíně, zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a také v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by tato očkovací místa bez objednání měla vzniknout ve všech krajských městech.