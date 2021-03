V Plzeňském kraji jsou ve stavu postižení osob všechny nemocnice

Ve stavu hromadného postižení osob, kdy péče neodpovídá běžnému standardu, pracují kvůli epidemii koronaviru například také nemocnice také v Pardubickém a Středočeském kraji. Stav, který říká, že si lékaři a zdravotníci musí stanovit priority ošetřování, a nelze tak poskytnout takovou péči jako za běžného stavu, vyhlašují a ukončují jednotlivé nemocnice podle aktuální situace.

Podle Mertlové je pro nemocnice stav hromadného postižení osob důležitý například tehdy, pokud by si někdo stěžoval, že nebyl ošetřen s běžným poraněním. "V našem kraji v tomto režimu pracují všechna zařízení a ministerstvo je o tom informováno," uvedla mluvčí. Kraj už 21. února poslal dopis, že v režimu hromadného postižení osob poskytuje péči kvůli vyčerpání lůžkových i personálních kapacit a není možné poskytovat péči tak, jak ukládá zákon. Kraj, který dopis projednal na krizovém štábu 26. února, čeká na reakci ministerstva. "Vyhlašovat HPO nebudeme, protože to legislativně neexistuje a není to v možnostech hejtmanů. Pojem HPO tedy spíše konstatuje závažnost stavu v zařízení a vyhlásit ho může zařízení samo," řekla.

Plzeňský kraj podle ní ve čtvrtek oslovil dopisem s prosbou o spolupráci ambulantní lékaře a zaměstnance zdravotnických zařízení, kterých se týká nařízení vlády o pracovní povinnosti. "Vytvořili jsme webovou databázi, do které se nám tito specialisté hlásí. Teď evidujeme přes 40 zájemců, kteří dobrovolně nabízí pomoc našim zařízením v kraji. S nemocnicemi a krajským šéfem lékařské komory budeme řešit další postup. Pracovní povinnost v tuto chvíli nepotřebujeme využít," uvedla mluvčí. Kraj oslovil také mediky a další studenty na pomocné práce.

Podle informací z krizového štábu je k dnešnímu dni v Plzeňském kraji hospitalizováno 665 covid pozitivních pacientů, z toho 115 v těžkém a 362 středně těžkém stavu. "Z nich 115 vyžaduje intenzivní péči, u dalších šesti je poskytována vysokoprůtoková oxygenoterapie (HFNO) na standardním lůžku," uvedla mluvčí. Ve Fakultní nemocnici v Plzni je 275 pacientů, z toho 66 na lůžkách intenzivní péče. Z volných kapacit v registru je dostupných 59 lůžek standardní péče a jedno lůžko vyšší intenzivní péče, také sedm lůžek vysokoprůtokové oxygenoterapie v Domažlické nemocnici. "Přesun byl včera realizován jeden, a to na ARO do Pelhřimova," dodala mluvčí.