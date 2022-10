Válek: Společná léčba vzácných onemocnění by se EU vyplatila

"Není žádná země v Evropě, která by byla tak velká, aby pro ni taková úzká spolupráce nebyla výhodná," uvedl ministr. Vzácných nemocí, kterými trpí méně než pět lidí z každých 10.000, se dosud objevilo přes 8000. V každé zemi je tak podle Válka jen malý počet odborníků, kteří se nemocí zabývají.

Na odborné úrovni se proto jedná o propojení jednotlivých pracovišť, která pacienty léčí, aby mohla lépe sdílet data nebo nejnovější léčebné postupy. "Jde o to, aby byly dostupné informace i léčba," dodal. Dostupnost diagnostiky a léčby se v různých evropských zemích liší i kvůli odlišným zdravotnických systémům. "Samozřejmě jsou různé systémy pojištění, kde to může být různě hrazeno. Náš patří mezi ty nejvstřícnější," řekl.

Do budoucna by i cenu těchto léků mohly podle Válka snižovat společné nákupy za celou Evropskou unii, protože by bylo možné objednávat větší množství. "Dobrým příkladem je centrální nákup vakcín, kdy nakonec všichni uznali, že je to daleko nejvýhodnější pro všechny," uvedl ministr. Kromě covidových EU v červenci nakoupila společně také vakcíny proti opičím neštovicím.

Podobně se Evropská unie začala před několika lety zabývat tématem rakoviny, což vedlo ke vzniku strategického dokumentu Evropský plán boje proti rakovině, na který jsou navázány konkrétní kroky i finanční prostředky na jejich financování. Vypracování podobného dokumentu trvá podle Válka obvykle několik let, s tématem vzácných nemocí přišla za minulého předsednictví Francie a pokračovat by v jeho přípravě mělo i následující Švédsko.

V úterý a dnes se odborníci na tuto problematiku sešli v Praze, výstupním dokumentem je takzvaný call-to-action, tedy dokument žádající členské státy o vyjádření podpory. "Cílem je, aby již vytvořená síť spolupráce mezi členskými státy ještě více prohlubovala vzájemnou koordinaci péče a dostupnost potřebných léčiv," uvedl náměstek ministra pro evropské předsednictví Jakub Dvořáček. Dokument Válek předloží ostatním ministrům zdravotnictví na prosincovém jednání v Bruselu.