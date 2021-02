Většina lékařů z ambulancí nemá zkušenost s prací na JIP

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes uvedl, že kvůli zhoršování situace v nemocnicích uvažuje o obnovení pracovní povinnosti mediků a případně i zdravotníků z ambulantního sektoru.

Podle ambulantních specialistů by se ale nejprve měly uzavřít nemocniční ambulance, které nepečují o covidové pacienty, a tito lékaři by měli nastoupit do lůžkové péče. "Řada našich kolegů již nabídla přilehlým nemocnicím, že se postará o jejich ambulantní pacienty," uvedl v prohlášení Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Stát by měl podle specialistů využít co nejvíce pomoc armády a armádních lékařů.

Pokud by lékaři z ambulancí měli nastoupit do nemocnic, musí to být podle nich dobrovolné a musí se respektovat jejich věk, zdravotní stav a kvalifikace. "Vysoce specializovanou práci na JIPkách mohou provádět jen ti lékaři, kteří k tomu mají příslušné vzdělání a zkušenost s obsluhou aktuálně užívaných přístrojů," napsal Jojko. Stát by jim pak měl poskytnout kompenzace, které pokryjí ztráty z uzavření ambulancí. Musí se také najít řešení, kdo a jak se postará o jejich pacienty.

Podle dat ministerstva bylo k dnešku v nemocnicích 6171 pacientů s covidem-19, z toho 1175 na jednotkách intenzivní péče. V některých krajích dosáhly kapacity nemocnic svých limitů, špatná je situace v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Také některé nemocnice v Praze hlásí jen jednotky volných míst.