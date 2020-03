Vláda rozhodla: Každý, kdo přijede ze zahraničí do Česka, musí do karantény

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Do povinné dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí do České republiky. Na dnešním zasedání to schválila vláda, informoval o tom vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet tak reaguje na zhoršení koronavirové pandemie ve světě.