ČT má průšvih kvůli reportáži o Agrofertu. Fridrichová to ale nechápe

RRTV poukázala na to, že se v reportáži pořadu 168 hodin, jejímž tématem bylo podnikání Agrofertu a jeho závislost na dotacích, vyjadřoval novinář David Klimeš, ale ne zástupce samotného Agrofertu. Podle rady jde o porušení povinnosti zajistit objektivitu a vyváženost.

Rada proto České televizi dala 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění na nápravu situace.

K problému se na sociálních sítích vyjádřila i moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. „S Agrofertem máme své zkušenosti a vždy velmi důsledně dbáme, aby měl dostatečný prostor v reportáži. Není nám ale jasné, proč by měl komentovat vyjádření, jež nám dal David Klimeš, a co by případně chtěl holding rozporovat. Ekonomický analytik komentoval pozici Agrofertu na bankovním trhu a citoval údaje, které firma sama uvedla ve výroční zprávě,“ vysvětluje Fridrichová, proč nikdo z Agrofertu nedostal prostor k vyjádření.

Oslovený expert podle ní nic problematického neřekl. „Pokud se Klimeš dopustil hodnocení, pak k obvyklému postupu bankovního sektoru vůči firmě, která náhle přijde o dotace. Není nám zřejmé, jak relevantní by bylo hodnocení úvěrujících bank někým, kdo je u nich v pozici dlužníka, a proč by měl mluvit za ně. Teoreticky se k tématu mohly vyjádřit úvěrující banky, ty ale úvěry svých klientů nekomentují. Proto jejich přístup k nim zhodnotil právě ekonomický publicista,“ dodala moderátorka ČT.