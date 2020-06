Katolická církev v ČR přišla kvůli koronaviru o 220 milionů. Bude žádat stát o náhradu?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká katolická církev vyčíslila své ztráty za dobu pandemie koronaviru na 220 milionů korun. Na tiskové konferenci to dnes řekla mluvčí České biskupské konference (ČBK) Monika Klimentová. Suma je podle ní předběžná a zahrnuje výpadek zisku z kostelních sbírek, výpovědi z pronájmu provozoven a bytů, které katolická církev spravuje, ztráty na vstupném do muzeí či z provozování hotelů a restaurací. Doplnila, že čeští a moravští biskupové se rozhodli, že nebudou žádat o náhradu z programu Anticovid, i když by na to měli nárok.