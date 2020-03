Lidé se snaží opouštět uzavřenou oblast na Litovelsku. Policie musela nasadit i drony

"Bohužel jsou mezi námi i takoví občané, kteří nařízení nerespektují. Jedná se hlavně o některé jedince v uzavřených lokalitách na Litovelsku a Uničovsku. Na monitorování uzavřených oblastí spolupracuje také letecká služba policie, která záznam s případným přestupcem poskytne k prověření," informovala dnes ČTK krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. Doplnila, že po zadokumentování policisté tyto případy postoupí k dořešení krajské hygienické stanici.

zdroj: YouTube

Podle starosty Litovle Viktora Kohouta byly tyto případy zaznamenány ve čtvrtek. Lidé si našli zkratku po polní cestě přes chráněnou krajinnou oblast. "Bohužel nebyla hlídána. Když jsme se to dozvěděli, okamžitě jsme to oznámili policii, která to řeší s armádní policií. Tři případy již byly vyšetřeny, oblast nyní hlídají drony. Město znovu přijalo další opatření, dali jsme to na sociální sítě, že toto neexistuje," řekl dnes ČTK Kohout.

Krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld v pondělí po uzavření oblasti uvedl, že na 22 stanovištích slouží ve dvanáctihodinovém režimu 160 policistů. Během týdne je posílili i dobrovolní hasiči z celého Olomouckého kraje. Ministr obrany Lubomír Metnar ve čtvrtek uvedl, že při zajištění uzavřených obcí pomáhá 80 vojenských policistů. "Žádáme všechny, aby respektovali veškerá nařízení a zákazy, které jsou v souvislosti s tímto nouzovým stavem vyhlášeny. Jejich porušováním ohrožujete nejen sebe a své blízké, ale i ostatní spoluobčany," dodala policejní mluvčí.

Oblast 21 obcí na Olomoucku byla uzavřena v pondělí ve 03:00. Nařízení je vyhlášeno kromě Litovle, Uničova a Červenky také pro obce Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle, a to na dobu 14 dní.