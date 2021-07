Lidé si objednávají druhé obřady, chtějí se znovu rozloučit se zesnulými

V době, kdy je epidemie na ústupu, se podle Kopala začala stabilizovat i situace v pohřebnictví. V minulých měsících byla značně ovlivněna vládními protiepidemickými nařízeními. Maximální počet smutečních hostů byl v době nejpřísnější karantény deset. Podle předsedy sdružení ale vždy záleželo na každé pohřební službě, jak se snažila pozůstalým vyjít vstříc.

Doba ale podle něj byla velmi složitá i z pohledu konkurenčního boje. "Pohřebnictví je velmi konkurenční prostředí. To se projevilo i v době epidemie. Některé pohřební služby sledovaly práci dalších a pak na kolegy, kteří jen trochu překročili kapacitu, posílali strážníky," uvedl.

V poslední době se podle něj počet smutečních obřadů začíná dostávat na úroveň před vypuknutím epidemie. Často se konají opakované obřady za nebožtíka pochovaného v době omezení. "Lidé se vrací. Dělají to hlavně pro sebe. Pochopili, že bez řádného obřadu není rozloučení se zemřelým dostatečné a dokončené. Dělají obřady znovu. Třeba i pro ty hosty, které nemohli z kapacitních důvodů pozvat. Nemají to v sobě uzavřené," řekl.

Jsou podle něj ale i tací, kteří v době epidemie neorganizovali nic a rozloučení odložili na dobu, kdy jej budou mocí mít bez omezení.

Podle Kopala se ale i v době nejpřísnějších omezení některé pohřební služby snažily najít cestu jak umožnit přístup na obřad více lidem. "Některým pohřebním službám to bylo jedno. Měly jednodušší práci. Jiné hledaly cestu, jak lidem pomoci, protože jsme tady pro ně," řekl. Smuteční obřady se tak prodlužovaly, aby se smuteční hosté mohli postupně vystřídat. Jinde se to řešilo tak, že pozůstalí sálem procházeli, u rakve na chvíli zastavili. "Prostě vždy se to nějak dalo zorganizovat," dodal.