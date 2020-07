O propuštění v červenci na probační praxi jsem věděla, říká Všelichová

V Turecku je podle jejích slov pro DVTV systém takový, že po uplynutí tří čtvrtin trestu mají vězni nárok na podmínečné propuštění a rok předtím začíná probační praxe, tedy propuštění, kdy se člověk musí pravidelně hlásit na policii.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček v reakci na dotaz ČTK uvedl, že jeho resort původně počítal s probací a i v takovém případě měl připravené varianty, jak Všelichové a Miroslavu Farkasovi pomoci například s ubytováním v Turecku. Jejich návrat do Česka podle něj samozřejmostí nebyl.

Všelichová a Farkas byli v Turecku odsouzeni v roce 2017 k šesti letům a třem měsícům vězení, po pátečním předčasném propuštění je vládní speciál dopravil do Prahy. O jejich osvobození vyjednávali politici i tajné služby.

"Nechci říct, že náš stát nic pro nás neudělal. Určitě se v tom angažoval od začátku velmi intenzivně. Ale ono bohužel není to, že jsme tam byli tak dlouho, problém na straně státu, ale na straně Turecka. Tam je zavřeno asi 50 Evropanů, myslím, že kolem 20 Němců, a neudělá s tím nikdo nic. Snaží se celá Evropská unie, ale Turecko nepustí nikoho dřív, než je termín probační praxe," řekla Všelichová ve středečním rozhovoru.

"Byla jsem už dlouho připravená na to, že 21. července budu propuštěná na probační praxi a vedení věznice s tím počítalo též. Chtěli, abych si zajistila adresu a vyplnila nějaké formality pro propuštění na probační praxi," uvedla. V případě propuštění na probační praxi by ale musela další rok pobývat v Turecku, kde si původně zajistila pobyt u bývalé spoluvězenkyně. V daný termín by ale byla propuštěna bez ohledu na vyjednávání mezi vládami, řekla.

"Předně bych chtěl paní Všelichové poděkovat za to, že si váží pomoci MZV. Na svém facebooku psala, že je za pomoc, kterou jsme jí poskytli vděčná. Jsem rád, že práci našich úřadů v Turecku ocenila, stejně jako jsem kolegům děkoval minulý týden veřejně já. Připomenu, že kolegové v Turecku pomáhali zprostředkovat kontakt s rodinami, byli u soudů, oba vězněné pravidelně navštěvovali. Myslím, že to podstatné je, a to i pro rodiny obou dvou, že jsou z Turecka doma. Už minulý pátek jsem říkal, že jsme původně počítali s probací, i tam jsme měli připraveny varianty, jak oběma pomoci např. s ubytováním v Turecku. Jejich návrat do ČR podle mě ale samozřejmostí nebyl," napsal ČTK Petříček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po propuštění poděkoval Bezpečnostní informační službě za její roli při vyřešení případu. Podle předsedy vlády k propuštění přispělo jeho loňské jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Dodal, že propuštění nebylo spojeno s žádnými podmínkami či přísliby. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský uvedl, že jednání trvala rok a tři čtvrtě. Také Petříček za propuštění poděkoval tureckému protějšku a zpravodajským službám.

Farkase a Všelichovou zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli letáky a fotografie, které podle turecké strany svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG. Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce do vězení. Předloni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud. Ve vězení oba Češi strávili 44 měsíců a 11 dní, tedy více než polovinu trestu.