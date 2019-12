Ohňostrojům v Česku zvoní hrana? Řada měst chystá na Silvestra a Nový rok jinou show

Projekce na budovu Národního muzea byla pojmenována My, Praha. Bude rozdělena do sedmi obrazů a měla by trvat deset minut. Lidé ji uvidí v 18:15, 19:15 a 20:15. Videomapping připravuje agentura Art 4 Promotion a město za ni zaplatí necelé dva miliony korun.

Spolek Ohňostroj pro Prahu chystá podívanou s názvem Praha božská. Bude věnována zesnulým v letošním roce, především zpěváku Karlu Gottovi. Ohňostroj začne v 18:00 a podle organizátorů jej bude nejvhodnější sledovat z piazzetty u Kongresového centra, kde bude i zvuková aparatura.

Pořadatelé na ohňostroj uspořádali veřejnou sbírku, do níž lidé stále přispívají. Do Štědrého dne měli na kontě přes 250.000 korun, ale 100.000 korun na účet vložil za spolek Ohňostroj pro Prahu jeho předseda Jan Šaršoun. Pořadatelé pyrotechnické show zároveň ohňostroj zařadili do své kampaně Nebudu střílet, kterou vyzývají lidi, aby sami nepořádali divoké ohňostroje.

Už minulé vedení pražského magistrátu zvažovalo tzv. tichý ohňostroj s ohledem na domácí i volně žijící zvířata. Magistrát oslovil odborníky, kteří uvedli, že to vzhledem k rozsahu show není reálné. Současná koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) zvolila jako řešení promítání na budovu. Podle Společnosti pro zvířata zábavní pyrotechnika nezpůsobuje jen hluk, ale také zamořuje životní prostředí toxickými chemickými látkami.

Ohňostroje byly v minulosti odpalovány například z Letné, Vítkova, Petřína nebo z pontonu na Vltavě. Ohňostroj na začátku letošního roku připomněl sametovou revoluci a stál 1,7 milionu korun.

Ohňostroj na přelomu roku pořádá jen část středočeských radnic. Ve dvou největších městech, Kladně a Mladé Boleslavi, profesionální pyrotechnika chybět nebude. Naopak v Příbrami nebo Benešově s ohňostrojem nepočítají. "Město nic nechystá," řekla tajemnice benešovské radnice Magda Zacharieva. Soukromé ohňostroje ale určitě budou, odpalují se například na Karlově. Podobná praxe je i v Berouně, kde radnice novoroční oslavy také neplánuje. "Město nepořádalo ohňostroje ani v minulých letech," uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

V Plzni se bude ohňostroj konat 1. ledna na náměstí Republiky v 17:00. Osmiminutovému světelnému představení bude předcházet od 15:00 dětská diskotéka, řekl ČTK David Procházka (ANO), starosta centrálního plzeňského obvodu, jenž akci pořádá. "Zvažovali jsme i šetrnější, takzvaný tichý ohňostroj bez hlasitých petard, ale náklady na něj jsou asi dvaapůlkrát vyšší," řekl. Klasický ohňostroj vyjde obvod přibližně na 100.000 korun.

Na nebezpečí ohňostrojů, světlic a petard dlouhodobě upozorňuje Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. Pyrotechnické efekty plaší ptáky i zvěř, ti pak dezorientovaní zmateně utíkají a létají. Nezřídka vběhnou na silnici, do kolejiště, narážejí do zdí či plotů. Také vedoucí plzeňského útulku pro opuštěná a týraná zvířata Petr Kokoška by byl raději, kdyby se silvestrovská a novoroční noc obešly bez pyrotechniky. I když je útulek na okraji města, hluk, který špatně snášejí psi i kočky v útulku, sem doléhá. Navíc se po noci plné petard a světlic do útulku dostává i řada vyděšených zvířat, která utekla z domovů.

K výzvě na omezení pyrotechniky se připojila i plzeňská zoo. "Ohňostroj není jen úchvatná podívaná. To, co divák nevidí, je množství jedu, stres, úzkost, šok, rušení, ale i zabíjení. Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé, například mají až padesátkrát lepší sluch, a proto snášejí bouchání petard hůře a je pro ně velice traumatizující a bolestivé. Zejména pro mláďata přímo ohrožují na životě," řekla Jiřina Pešová ze zoo.

Všechna okresní města Jihomoravského kraje s výjimkou Brna si pro své obyvatele připravila ohňostroj k oslavě Nového roku. Většinou bude až 1. ledna večer.

Brno letos poprvé pořádá organizovaný silvestrovský program na náměstí Svobody, potrvá od 18:00 do 21:00. "Program na Silvestra je v Brně úplnou novinkou. Zveme všechny, aby dorazili na náměstí Svobody, kde si mohou dát punč a setkat se s přáteli za doprovodu hudby. Zároveň zjistíme, zda mají Brňané zájem o podobný typ akce na konci roku v režii města," řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Tříhodinový hudební program zakončí ve 21:00 světelná show. "Bude promítána na budovu mezi ulicemi Rašínova a Běhounská. Její téma bude překvapení," řekla zastupitelka města Brna Kristýna Černá (ODS). Naopak ohňostroj Brno na letošní rok nechystá.

Na Nový rok již několik let přesouvá ohňostroj Olomouc, chystá se v 18:00 na Horním náměstí. "Ohňostroj zajišťuje pořadatel vánočních trhů, má to i v podmínkách smlouvy," řekla mluvčí radnice Radka Štědrá.

Novoroční akce v centru stotisícového Hradce Králové ve středu 1. ledna připomene 140. výročí narození architekta Josefa Gočára. Novoroční akce na Velkém náměstí začne v 16:00 a v 18:00 vyvrcholí osmiminutovým ohňostrojem. Podstatná část pyrotechniky se bude odpalovat z ochozu Bílé věže, který je asi 60 metrů nad zemí. Samotný ohňostroj vyjde město zhruba na 135.000 korun, tedy o 15.000 korun více než minule.