PET lahve čeká revoluce? Průzkum má překvapivé výsledky

Návrh novely zákona o obalech, které jsou nyní v Legislativní radě vlády (LRV), ale se zavedením zálohového systému na PET lahve nepočítá.

Zakoupené PET lahve třídí podle průzkumu Kantar TNS až 96 procent české dospělé populace, což ukázaly i předchozí průzkumy. Plechovky od nápojů třídí 58 procent spotřebitelů, protože šedivé kontejnery na kovový odpad jsou méně rozšířené. Hlavní důvod, proč lidé chtějí zálohovat PET lahve, je podle průzkumu Kantar TNS snížení množství odpadů v přírodě.

Novelu s dalšími zákony o odpadech připravilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Odpadová legislativa se podle informací ČTK bude příští týden projednávat na LRV. Podle průzkumu Kantar TNS 76 procent dotázaných vadí, že MŽP zavedení zálohového systému nepodporuje.

"Je potřeba zdůraznit, že zavedení zálohového systému na PET lahve, a také nezbytně na nápojové plechovky, nyní zákon nijak nebrání a jakýkoli výrobce či dovozce obalů takový systém může dobrovolně zavést," reagoval dnes na dotaz ČTK Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP. Úřad podle něj zatím zákonnou povinnost zálohování PET lahví neplánuje. "Zavedení zálohového systému by bylo v současné situaci nekoncepčním zásahem do stávajícího systému třídění odpadů," dodal Charvát.

Komplikovaný systém sběru by mohl podle MŽP vést k poklesu třídění. Podle Charváta by v praxi lidé museli některé PET lahve a plechovky nosit zpět do obchodu a jiné do barevných kontejnerů na ulici, například PET od mléka či sirupů či plechovky od oleje nebo konzervy. Stejně tak by se do žlutých kontejnerů měl dále nosit odpad z dalších PET obalů, uvedl Charvát s tím, že zálohovaná PET láhev je stále lahví na jedno použití.

"Současný systém tříděného sběru nezajišťuje recyklaci ani negarantuje dostatečný přísun kvalitního tříděného materiálu pro výrobce nápojů, aby mohli uzavřít cirkulární smyčku ´z lahve do lahve´," řekl ČTK generální ředitelem skupiny Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Skupině patří v ČR například značky Mattoni, Poděbradka, Dobrá voda a také zde vyrábí a distribuuje značky Pepsi Coly. Skupina také stojí za iniciativou Zálohujme. K ní se připojilo dosud 16 subjektů, mimo jiné pivovar Bernard či Sdružení místních samospráv ČR.