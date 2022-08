Počet migrantů výrazně stoupl. Krajním řešením jsou přeshraničních kontroly se Slovenskem

— Autor: ČTK

V letošním roce výrazně stoupl počet migrantů, kteří do Česka přicházejí přes slovenskou hranici. Většinou jsou to Syřané, kteří přijíždějí z Turecka a míří do Německa či Rakouska. Ministerstvo vnitra navýšilo počty míst v uprchlických zařízeních a chce zpřísnit postihy pro převaděče.