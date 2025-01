Uvrhne Trump USA do potravinové krize? Masová deportace migrantů se mu může vymstít

Trumpova administrativa plánuje zpřísnění imigrační politiky, což by mohlo zahrnovat ukončení ochranného statusu TPS, který umožňuje legální pobyt a práci lidem z nestabilních zemí, a dokonce i pokusy o odebrání občanství naturalizovaným imigrantům. To by znamenalo přímé ohrožení desítek tisíc pracovníků, kteří hrají klíčovou roli v americkém potravinovém systému. Proti těmto plánům se vyslovila řada odborníků na pracovní trh, kteří předpovídají, že spíše než na americké pracovníky se zaměstnavatelé zaměří na rozšíření programů dočasných pracovních víz, jako je H-2.

H-2 víza, původně zavedená během Reaganovy administrativy, umožňují dočasný pobyt a práci cizincům na sezónních pozicích. Zatímco H-2A je určeno pro zemědělství, H-2B pokrývá širší spektrum odvětví, včetně pohostinství a zpracovatelského průmyslu. Tyto programy jsou však často spojovány s vykořisťováním. Pracovníci jsou závislí na svých zaměstnavatelích, což znesnadňuje změnu práce i v případě špatných pracovních podmínek. Mnozí H-2 pracovníci přicházejí do USA již zadlužení kvůli nelegálním poplatkům za zprostředkování práce, což je činí ještě zranitelnějšími vůči zneužívání.

V potravinářství jsou případy zneužívání H-2 pracovníků obzvlášť časté. Studie ukázaly, že krádeže mezd a další porušování pracovních práv jsou v tomto odvětví rozšířené. Zaměstnavatelé často preferují H-2 pracovníky před Američany, protože jsou levnější a mají méně práv. Tím se podkopává šance amerických pracovníků na lepší mzdy a podmínky.

Trumpova administrativa by se však mohla uchýlit k dalšímu rozšíření H-2 programů. Během jeho prvního mandátu se tyto programy výrazně zvětšily a pandemie vedla k dalším opatřením, která usnadnila zaměstnávání H-2 pracovníků. Pokud by došlo k masovým deportacím, očekává se, že Trump znovu zvýší počet vydávaných H-2 víz, což by uspokojilo poptávku po levné pracovní síle, ale zároveň by prohloubilo problémy s vykořisťováním a omezováním práv pracovníků.

Zároveň by deportace mohly destabilizovat dodavatelský řetězec potravin. Historicky se Američané vyhýbali práci v zemědělství, pokud k tomu nebyli nuceni extrémními okolnostmi, jako je chudoba nebo přírodní katastrofy. Zemědělská práce je jednou z nejnebezpečnějších a nejhůře placených profesí, což ji činí pro domácí pracovní sílu neatraktivní. Návrat amerických pracovníků na pole by vyžadoval zásadní změny pracovních podmínek, což se zdá nepravděpodobné.

Lobby zemědělského průmyslu již údajně jedná s Trumpovým týmem o rozšíření H-2A víz, včetně možnosti celoročního zaměstnávání, což by ještě více usnadnilo nahrazování amerických pracovníků. Tento vývoj by mohl být výhodný pro zaměstnavatele, ale devastující pro pracovníky. Bez výrazných reforem by se tak americký potravinový systém mohl stát ještě více závislým na zranitelné pracovní síle, čímž by se prohloubily současné sociální a ekonomické nerovnosti.