Počasí se příští víkend ochladí. Teploty místy klesnou téměř k nule

Ačkoliv nás v týdnu čekají až jarní teploty, příští víkend bude podle ČHMÚ.cz chladnější.
Během týdne nás rozhodně nečekají typické prosincové teploty. Naopak denní maxima vyšplhají na řadě míst až na 14 stupňů.
Během příštího víkendu se ale ochladí. Podle meteorologů bude zataženo s nízkou oblačnosti a místy se objeví i mlhy.
Ojediněle se v Česku objeví mrholení, v noci a ráno může být i mrznoucí. Místy bude polojasno až jasno.
Nejnižší noční teploty klesnou na +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou sice nad nulu, ale teplot v pracovních dnech nedosáhnou. Vyrostou maximálně na 4 až 8 °C, při mlze a nízké oblačnosti pouze na 2 °C.
Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že se v pondělí v Londýně setká s lídry Ukrajiny, Německa a Spojeného království, aby zhodnotili stav probíhajících mírových jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Macron tuto informaci sdělil na sociálních sítích, kde zároveň ostře odsoudil nejnovější ruské raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva „nehledá mír“.
Zdroj: Libor Novák