Jsem zklamaný, Zelenskyj si mírový návrh dosud nepřečetl, prohlásil Trump

Donald Trump prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „není připraven“ podepsat mírový návrh, který sepsaly Spojené státy s cílem ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Své tvrzení sdělil na závěr třídenních rozhovorů mezi Washingtonem a Kyjevem na Floridě.
Trump v neděli večer novinářům sdělil, že je „trochu zklamaný, že si prezident Zelenskyj návrh dosud nepřečetl, to bylo ještě před pár hodinami. Jeho lidé ho milují, ale on ne.“ Jednání mezi americkými a ukrajinskými představiteli skončila v sobotu bez zjevného průlomu, ačkoliv je Zelenskyj označil za „konstruktivní, i když ne snadné“.
Jeho komentáře přicházejí v době, kdy se Zelenskyj měl v pondělí v Londýně setkat s britským premiérem Keirem Starmerem a lídry Francie a Německa. Očekávalo se, že se diskuze zaměří na probíhající rozhovory mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Premiér Starmer opakovaně zdůraznil, že si Ukrajina musí sama určit svou budoucnost, a zmínil, že evropské mírové síly by měly hrát „klíčovou roli“ při zajištění bezpečnosti země.
Po uzavření příměří v Gaze, které podpořil Trump, se Spojené státy snaží prosadit mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem. Američtí úředníci tvrdí, že jsou ve finální fázi dosažení dohody, ale nic nenasvědčuje tomu, že by Ukrajina nebo Rusko chtěly podepsat rámcovou dohodu, kterou připravil Trumpův vyjednávací tým.
Trump v neděli uvedl, že „Rusku je, myslím, návrh vyhovující, ale nejsem si jistý, zda je vyhovující pro Zelenského. Jeho lidé ho milují. On ale není připraven.“ Ruský prezident Vladimir Putin veřejně nevyjádřil souhlas s plánem Bílého domu a minulý týden prohlásil, že některé aspekty Trumpova návrhu jsou nerealizovatelné. Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se s Putinem setkali minulý týden v Kremlu, ale zjevného průlomu nedosáhli.
Americký plán prošel několika verzemi, odkdy se poprvé objevil v listopadu, přičemž kritici tvrdí, že je příliš mírný vůči Rusku. I přes pokračující snahy Trumpa a jeho týmu prosadit dohodu je pokrok v mírových jednáních pomalý. Stále zůstávají nevyřešeny spory ohledně bezpečnostních záruk pro Kyjev a statusu území obsazeného Ruskem.
Zelenskyj ve svém nedělním večerním videoposelství uvedl, že „američtí zástupci znají základní ukrajinské pozice.“ Trump má se Zelenským od svého návratu do Bílého domu proměnlivý vztah a opakovaně na Ukrajince naléhá, aby postoupili Rusku území s cílem ukončit konflikt, který podle něj stál příliš mnoho životů.
Zelenskyj v sobotu prohlásil, že vedl „věcný telefonát“ s americkými úředníky zapojenými do rozhovorů s ukrajinskou delegací na Floridě. Uvedl, že byl telefonicky informován o průběhu rozhovorů americkými a ukrajinskými úředníky. „Ukrajina je odhodlána pokračovat v poctivé práci s americkou stranou k upřímnému dosažení míru,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.
Trumpova kritika Zelenského přišla v době, kdy Rusko v neděli přivítalo novou strategii národní bezpečnosti Trumpovy administrativy. Mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že aktualizovaný strategický dokument, který specifikuje klíčové zahraničněpolitické zájmy administrativy, je do značné míry v souladu s vizí Moskvy. Dokument zveřejněný Bílým domem v pátek uvádí, že USA chtějí zlepšit vztahy s Ruskem po letech, kdy byla Moskva vnímána jako globální vyvrhel. Dokument byl také velmi kritický vůči evropským zemím a uvedl, že kontinent je ohrožen „civilizačním vymazáním“.
Odcházející Trumpův vyslanec pro Ukrajinu, Keith Kellogg, na sobotním obranném fóru řekl, že snahy administrativy o ukončení války jsou v „posledních 10 metrech“. Uvedl, že zůstávají dva nevyřešené body: území a osud Záporožské jaderné elektrárny. Kellogg je považován za jednoho z amerických představitelů, kteří nejvíce sympatizují s pozicí Kyjeva, ale svou funkci má v lednu opustit a byl přítomen floridským rozhovorům. Mnozí další v Trumpově okolí, včetně Witkoffa, jsou mnohem otevřenější přijetí ruských pozic. Trumpův syn, Donald Jr., v neděli na fóru v Dauhá uvedl, že Zelenskyj úmyslně prodlužuje konflikt ze strachu, že by po jeho skončení přišel o moc. Řekl, že USA už nebudou „idiotem s šekovou knížkou“.
Související
Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn
Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Jsem zklamaný, Zelenskyj si mírový návrh dosud nepřečetl, prohlásil Trump
před 1 hodinou
Počasí se příští víkend ochladí. Teploty místy klesnou téměř k nule
včera
Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru
včera
Tajemné historické adventní postavy: Děti neděsil jen čert, ale i ženy s velkými noži
včera
FAČR mluví už jen o dvou jménech v souvislosti s novým koučem národního týmu
včera
Turek pondělní schůzku s prezidentem Pavlem zrušil
včera
USA už neoznačují Rusko za hrozbu. Kreml se raduje
včera
Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum
včera
Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn
včera
Patrik Hezucký měl nádor, který metastázoval do jater, prozradila jeho manželka
včera
Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk
včera
Kvůli Turkovi na mě budou tlačit statisíce lidí. Za Pavlem v pondělí možná nedorazí, tvrdí Macinka
včera
Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila
včera
Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely
včera
Elon Musk vyzval ke zrušení EU. Za obří pokutu pohrozil odvetou
včera
Tragédie v nočním klubu v Goa: Při požáru zemřelo nejméně 25 lidí včetně turistů
včera
Mírové rozhovory o Ukrajině v Miami po třech dnech skončily. Nevyřešily prakticky nic
včera
Počasí překvapí: Výrazně se oteplí, naměříme až 14 stupňů
6. prosince 2025 21:55
OBRAZEM: Lidé před budovou Evropy 2 v Praze vytvořili pietní místo pro Patrika Hezuckého
6. prosince 2025 21:13
Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že se v pondělí v Londýně setká s lídry Ukrajiny, Německa a Spojeného království, aby zhodnotili stav probíhajících mírových jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Macron tuto informaci sdělil na sociálních sítích, kde zároveň ostře odsoudil nejnovější ruské raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva „nehledá mír“.
Zdroj: Libor Novák