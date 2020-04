Přes web lze cvičit jógu a navštívit přitom zámek

"Cílem nového projektu nazvaného YogArt je poskytnout lidem unikátní a dlouhodobou alternativu odreagování, která v sobě zahrne jak vzdělávací, tak i relaxační složku, a to vše z bezpečí a pohodlí vlastního domova. Lekcemi, které jsou dostupné jak v českém, tak i anglickém jazyce a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a úrovně, provází zkušené lektorky jógy Lucie Königová a Alexandra Gálová," sdělila ČTK mluvčí společnosti House of Lobkowicz Barbara Starostová.

"Mnozí byli zklamaní, že se tělocvičny a jógová studia zavírají, souběžně jsme museli zavřít i muzea. Naší bezprostřední otázkou bylo, jak spojit dvě rozdílné umělecké formy - jednu, která nabízí vizuální potěšení a historii výtvarného umění, a druhou, která přináší klid mysli a fyzickou pohodu," uvedla Alexandra Lobkowicz, prezidentka Lobkowiczkých sbírek.

V každé z lekcí se ukáže nové prostředí a s ním i umělecká díla. Předtím, než se cvičící začnou uvolňovat pomocí uvědomělého dýchání a jógových pozic, budou představeny skryté poklady, které se v daném prostředí nacházejí.

House of Lobkowicz tvoří čtyři společnosti: Lobkowiczké sbírky, Lobkowicz Events Management, L.E.Holdings a Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice Nad Labem. Lobkowiczké sbírky patří k nejstarším a nejrozsáhlejším rodinným sbírkám v Evropě s historií 700 let. Lobkowiczké sbírky byly ve 20. století dvakrát zkonfiskovány. Po přijetí restitučních zákonů na začátku 90. let 20. století se rodině navrátila většina uměleckých předmětů. Zpřístupněny jsou v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku v Nelahozevsi.

Sbírky zasahují téměř do všech oblastí umění; jejich součástí jsou obrazy světoznámých malířů Bruegela, Canaletta, Cranacha, Rubense a Velázqueze, sbírky středověkého umění, zbraní a pušek, keramiky a porcelánu. Sbírky dotváří kolekce hudebních nástrojů, rukopisných partitur a partů děl mnohých slavných skladatelů z osmnáctého a počátku 19. století včetně Haydna, Mozarta a Beethovena.