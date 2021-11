Průzkum: Od trávení zimní dovolené v ČR zhruba pětinu Čechů odrazují restrikce

Nejčastěji se na ní hodlají věnovat pěší turistice, lehčím procházkám s rodinou a sjezdovému lyžování. Výsledky listopadového průzkumu dnes agentura CzechTourism zveřejnila v tiskové zprávě.

Mezi další důvody, proč se Češi na zimní pobyt v tuzemsku nevydají patří to, že obvykle v tomto období na dovolenou nejezdí, obávají se nákazy nebo dávají přednost pobytům v zahraničí. Zimní dovolenou v cizině plánuje 27 procent Čechů, nejčastěji mladí mezi 18 a 30 lety a lidé s nejvyššími příjmy.

Domácí turisté, kteří chystají zimní pobyt v ČR, nejčastěji podle průzkumu vyrazí do Olomouckého kraje, a to 24 procent z nich. Do Libereckého kraje plánuje vyjet 22 procent Čechů, 19 procent respondentů chce zimní dovolenou strávit v Královéhradeckém kraji. Z ubytování zvolí 50 procent oslovených penzion, 30 procent se chce ubytovat v hotelu vyšší kategorie.

Na zimní dovolené v tuzemsku hodlají Češi strávit v průměru osm dní, plánují utratit zhruba 6500 korun za osobu. Hlavní část výdajů, přibližně polovina, bude za ubytování. Za stravu lidé počítají vydat asi pětinu připravených financí. Na kulturu v průběhu dovolené má každý člověk připraveno asi 1000 korun.

Ředitel CzechTourism Jan Herget věří, že lyžařské areály budou moci fungovat. "Loňská sezona ukázala, že uzavření lyžařských vleků pouze přimělo návštěvníky hor vymýšlet si alternativní způsoby vyžití, které byly bez kontroly a na nasněžených sjezdovkách způsobovaly problémy. Podle průzkumu plánuje polovina dotazovaných vyjet na sjezdovky a dalších čtyřicet procent na běžky," uvedl.

Průzkumu se účastnilo 1000 respondentů, zpracoval ho Institut turismu agentury CzechTourism. Sběr dat zajistila agentura MindBridge Consulting.