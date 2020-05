Senior dostal 16 let za vraždu milenky. Trest odmítá, podal odvolání

Sedmašedesátiletý Jan Šmehlík podle rozsudku loni v říjnu v brněnském bytě zastřelil svou pětatřicetiletou milenku. Podle obžaloby přišel se ženou do bytu a začali se hádat. Během rozepře vytáhl zbraň, kterou doma měl, a čtyřmi ranami ženu zastřelil. Muž byl při střelbě sám vážně zraněn na noze. Pistoli podle rozsudku navíc držel nelegálně.

Muž se k vraždě přiznal. Za rozepří podle něj bylo to, že mu žena byla údajně nevěrná, pistolí ji chtěl vystrašit, aby se k nevěře přiznala. O zbraň se ale podle něj začali přetahovat a vyšel výstřel, který jej zranil. Muž vypověděl, že přítelkyni pak zbraň vykroutil z ruky a začal střílet.

Soud jej potrestal za vraždu z rozmyslem, trestní sazba je v tomto případě 12 až 20 let. Muž ale popřel, že by šlo o úmysl, uvedl, že jednal v afektu. V tomto případě by trestní sazba byla mezi deseti až 18 lety vězení. Po rozsudku si muž ponechal lhůtu pro možné odvolání. Podal jej nyní.

"Odvolání podal obžalovaný do výroku o trestu, navrhuje zrušení rozsudku v tomto výroku a uložení mírnějšího trestu," uvedla mluvčí. Věc tak bude řešit olomoucký vrchní soud.