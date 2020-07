Nový vynález šmejdů. Česká lampa proti 5G stojí pořádný balík

Mnoho lidí se bojí takzvaných sítí páté generace, o nichž se na sociálních sítích šíří různé hoaxy a dezinformace. Například že v jejich důsledku hynou včely a ptactvo, nebo že mohou dokonce ohrozit lidstvo. O šmejdech obchodujících se strachem, jakož i samotné konspirační teorii, informoval server idnes.cz.

Právě atmosféra strachu se stala živnou půdou pro různé jedince, kteří se z ní snaží vytěžit, a nabízejí různé produkty eliminující vliv elektromagnetického zařízení na lidský organismus. Mezi ně patří například Somavedic nabízející zařízení, které na první pohled působí jako běžná designová stolní lampička. Zmiňovaná lovosická firma se odvolává na její schopnost řízeně uvolňovat energii materiálu, který se pak následně skryje v jádru zařízení pod foukaný skleněný korpus. Tvořit by jej měly zejména drahokamy a polodrahokamy, a to v přesném vzájemném rozestupu. Ani o ledkové podsvětlení by neměla být nouze.

Nabízené modely nabízejí spotřebitelům ochranu před vlivem starších generací mobilních sítí 3G a 4G. Jejich původní cena činí cca 14 500,-Kč. V případě 5G si ale musejí kupující sáhnout daleko hlouběji do kapsy. Základní je sice vyjde na "jen" 12 100 korun, ale prémiový Medic Amber na téměř 50 tisíc. Další model Medic Uran stojí 17 000 korun a 24 karátovým zlatem pozlacený Medic Hold má cenu dle domluvy.

Za zmínku stojí, že čím je model dražší, tím více negativních vlivů by měl eliminovat. Producenti zjevně cílí na lidskou psychiku a vycházejí z předpokladu, že si lidé v zájmu zachování svého vlastního zdraví či dokonce života klidně připlatí. Kromě "nebezpečné" mobilní sítě by měli být chráněni i před bakteriemi, plísní a viry.

Výrobce se sice brání argumentací "výzkumy" a "certifikacemi". Ty ale nepocházejí od důvěryhodných institucí. Jednu z nich udělala například rakouská společnost International Institute for Reseach on Electromagnetic Compatibility (IIREC), která posuzuje přívěsky, nálepky, fólie a krabičky sloužící k ochraně proti záření a odrušení vlivů životního prostředí. Na první pohled by sice mohla působit solidním dojmem, kdyby v jejím čele nestál bývalý soudní znalec Walter Medinger známý svojí podporou různých šarlatánů a obchodníků s produkty eliminujících elektrosmog.

„Kdyby onen ‚přístroj’ skutečně uměl to, co slibuje, tedy zabíjet viry a bakterie v okolí, byla by to revoluce, o kterou by se praly nemocnice, univerzity, armáda a každá farmaceutická firma na světě. Takový účinek by totiž bylo jednoduché prokázat. Žádný takový důkaz však výrobce nenabízí, a tak nezbývá než označit Somavedic za další pokus vydělávat na lidské neznalosti,“ konstatoval Pavel Kasík z webu technet.cz, který se specializuje na pseudovědu.

Redakce serveru se z výše uvedených důvodů obrátila na Somavedic Technologies s žádostí o potvrzení reálné eliminace vlivů mobilní sítě 4G na lidský organismus (5G se zatím teprve uvádí do provozu). Ta se ale místo toho pouze pyšnila svými dalšími "zázračnými" vynálezy.

Případy, kdy se šmejdi pokoušeli vytěžit ze strachu lidí z 5G, nejsou ojedinělé. Ve Spojeném království došlo například k prodeji USB zařízení 5GBioShield, z něhož se pak později stal klasický levný flash disk čínské výroby. Navzdory všemu je produkt stále k dispozici za 8500,-Kč.

5G je hojně diskutovaným tématem i v Česku. Například v jedné z pěti testovacích lokalit v Jeseníku se v jeho důsledku dokonce hovořilo o vyhlášení místního referenda, které nakonec neprošlo. První spuštění komerční sítě páté generace v Česku se uskutečnilo už dnes v síti O2.