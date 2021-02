Státní zástupce podal obžalobu na člověka, který měl bojovat na Ukrajině

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní zástupce podal obžalobu na člověka, který se podle něj v roce 2015 zapojil do ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, a to na straně separatistů z neuznané proruské Luhanské lidové republiky. Viní ho z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Na svém webu to dnes uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze.