TEDxUNYP přivítá řečníky z oblasti komerce, společnosti, sportu i kultury

TEDxUNYP je nezávisle organizovaná, oficiálně licencovaná událost TEDx a největší akcí v anglickém jazyce v České republice. Letos se akce přestěhuje do prostoru multifunkční UNYP Arény, kde se v rámci půldenního programu představí 14 skvělých řečníků z celého světa.

TEDxUNYP sdružuje skupinu odborníků, kteří reprezentují různorodé obory zahrnující komunikaci, psychologii, digitální marketing, HR, technologii, sport, filantropii, ale i hudbu a tanec. Letošní přednášky pokrývají pestrou škálu témat, od budování inovativních mateřských školek ve velkých organizacích, problematiku rasismu v umělé inteligenci, perspektivy hledání autentičnosti v digitálním marketingu až po otázku budoucnosti „Esports“. Zatímco vystoupení řečníků budou zlatým hřebem TEDxUNYP 2021, akce bude pro účastníky rovněž příležitostí navázat zajímavé kontakty a také jim umožní se účastnit přidruženého programu, jako jsou TED Circles, VR nebo Esports aktivity.

„V letošním roce se nám pro TEDxUNYP podařilo zajistit zatím nejlepší obsazení. Tato unikátní skupina řečníků zahrnující akademiky, CEO, umělce a atlety vzbudí zvídavost a inspiraci, podpoří vzdělání a podnítí smysluplné diskuse. A co víc, komunita UNYP se bude těšit na sdílení nápadů a kreativních myšlenek s dalšími komunitami z Prahy a celého světa,“ potvrzuje Mark Anderson, marketingový ředitel University of New York in Prague, organizátor a držitel licence TEDxUNYP.

„Věříme, že je důležité propojit naše studenty se studenty z jiných univerzit, rozšířit jejich vnímání společenské odpovědnosti a dát jim příležitost si poslechnout názory na nové perspektivy a inovativní nápady od lídrů z České republiky i ze zahraničí. Tento typ kritického myšlení, vytváření a sdílení nápadů, charakterizuje rovněž University of New York in Prague, takže mít vlastní akci TEDx na naší vysoké škole je splněný sen. Tento přístup je vidět i na týmu našich absolventů, studentů, zaměstnanců a dokonce i lidí z rostoucí komunity TEDxUNYP, který jej každoročně pořádá “, dodal Sotiris Foutsis, generální ředitel University of New York in Prague.

V mezinárodní sestavě řečníků TEDxUNYP 2021 vystoupí

• Juwana Jenkins – Podnikatelka, pedagožka, umělkyně

• Alessandro Bedetti – Herec a TikToker

• Artur Sychov - Zakladatel a generální ředitel, Somnium Space

• Plzeňský lidový soubor Mladina - Oslava tradic a folklóru tancem

• Anna T. Nguyenova - Výkonná ředitelka pro startupy, podnikatelka a

herečka

• Elmira Lyapina, Ph.D. - Právní poradkyně

• Radomil Štumpa - Zakladatel soutěže Universal Sportsman

• Mathias Durand – Specialista vzdělávání

• Jordon Rooney - CEO, Built Different

• Edel Sanders, Ph.D. - Děkan psychologie, University of New York v

Praze

• Mike Bugembe - Autor a zakladatel lens.ai

• Petr Andrýsek - Zakladatel a Chief Shark, Socialsharks.cz

• Senta Čermáková - Ředitelka pro inovace ve společnosti Deloitte

Czech Republic

• Sanjiv Suri - Zakládající prezident a generální ředitel společnosti Zátiší Group

Podrobnější informace o řečnících a jejich tématech najdete na www.tedxunyp.cz

Podrobnější informace ke konání akce

Datum: sobota 18. září 2021 od 10:00 do 16:00

Místo konání: UNYP Aréna, Kovanecká 27, 190 00 Praha 9 - Libeň

Cena vstupenek je 1200Kč a zahrnuje:

• Tři přednáškové bloky s 14 řečníky

• Oběd: veganské i neveganské varianty od Zátiší Catering

• Občerstvení o přestávce: nealko nápoje, občerstvení a káva od Zátiší Catering

• Interaktivní aktivity včetně VR a Esports zón a TED Circles aktivit

• Plátěnku s pozornostmi od TEDxUNYP

Vstupenky lze zakoupit na: https://www.tedxunyp.cz/tedxunyp-2020