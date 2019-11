Transsexualita? Počet případů v Česku roste, lékaři netuší proč

Lékaři neví, co nárůst počtu případů způsobilo. Podle Sejbalové je vždy větší vlna zájmu po medializaci různých příběhů a mají na to vliv i sociální sítě. Ředitel nemocnice Roman Kraus si myslí, že v minulosti se lidé styděli transsexualitu přiznat, ale nyní už tomu tak není, obdobné je to podle něj u homosexuality.

Sejbalová uvedla, že do 18. roku věku je více dívek, které se cítí být chlapcem, s přibývajícím věkem se poměr začíná vyrovnávat. Oddělení má i pacienty starší 50 let. Loni oddělení mělo 48 případů a z toho 11 ve věku do 18 let, předloni pak bylo z celkových 44 pacientů osm nezletilých.

Ministerská odborná komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů loni v Česku projednala 125 případů, z toho u 48 to byla změna z muže na ženu a v 77 z ženy na muže. Žádostí přibývá, v roce 2012 šlo o 13 případů, přičemž u čtyř žádali muži změnu na ženu a devět žen změnu na muže. Do konce letošního července komise posuzovala 65 žádostí, a to 22 na změnu z muže na ženu a ve 43 případech změnu z ženy na muže. Více žádostí je tedy o přeměnu z ženy na muže. Operaci komise nedoporučuje jen málokdy.

Proces změny pohlaví trvá přes dva roky, obsahuje čtyři fáze - diagnostika, hormonální terapie, operační zákrok a pooperační péče, která pak trvá celý život.

Brněnské oddělení letos za devět měsíců zaznamenalo 26 případů, z toho deset ve věku do 18 let a 16 u lidí starších 18 let. Podle Sejbalové lze poznat poruchu pohlavní identity už i u dětí před pubertou. S pacientem se ale pracuje, operace je možná až po 18. roku věku, hradí ji pojišťovna. Pozdější kosmetické úpravy, například zvětšení prsou, si pacient už musí platit. Podle Davida Šímy z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví stojí operace související se změnou pohlaví zhruba 100.000 korun a další náklady na přeměnu pohlaví jsou kolem 8000 za rok. Podle něj jsou to ale jen odhady, každý případ je totiž individuální.

Změna pohlaví je podle odborníků proces, který trvá několik let. První fází je diagnostika, která trvá asi rok. S pacientem pracují sexuologové, psychologové a psychiatři, aby se zjistilo, zda za jeho pocity není například nějaká duševní porucha. Pacienta prohlédnou i gynekologové nebo urologové.

Následuje asi roční hormonální terapie s endokrinology, kteří člověku podávají potřebné látky a hormony. Díky nim například ženám začnou růst vousy, naopak u mužů vedou k úbytku vousů nebo k většímu růstu vlasů a podobně. Mění se také chování. Podle lékařů mohou hormonální změnu provázet negativní efekty, proto je nutná spolupráce mezi různými lékařskými obory. Po absolvování těchto dvou fází může člověk podat žádost specializované komisi ministerstva zdravotnictví, která schvaluje finální operaci. Po ní následuje pooperační péče, která trvá do konce života.