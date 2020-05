Úspěch ve svatoanenské nemocnici: Vyléčil se muž, který měl těžký průběh nemoci covid-19

Svatoanenská nemocnice je určená pro péči o pacienty s covidem-19 ve vážném stavu. Má na to vyčleněných 12 lůžek s možností plicní ventilace. Podle Lipovské se ukázalo opakovanými testy, že jeden muž se z covidu-19 vyléčil. "Jeho zdravotní stav je ale i nadále vážný s ohledem na jiné problémy," řekla Lipovská.

Ženě, kterou nemocnice přijala v pondělí z ostravské nemocnice, personál nitrožilně podává remdesvir. Svatoanenská nemocnice je jedna ze čtyř, kterou ministerstvo zdravotnictví určilo jako garanta léčby remdesivirem. Další tři zařízení jsou pražské Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice.

V kraji podstoupilo testy na koronavirus kolem 6900 lidí. Pozitivních je asi sedm procent případů. Celkem 16 lidí s nemocí zemřelo, byli to lidé s průměrným věkem 75 let a s více vážnými nemocemi. Naopak 345 lidí se z nemoci v kraji vyléčilo. Zhruba stovka lidí je v karanténě, dalších asi 160 lidí je v karanténě pendlerů a repatriantů. Pendleři jsou lidé cestující do zahraničí za prací, repatrianti jsou lidé, kteří se vrátili do vlasti z ciziny.

Zasažené nákazou jsou všechny regiony a věkové kategorie. Nejméně případů je u dětí a nejvíc u lidí ve věku od 25 do 34 let, kde je skoro stovka případů. Nejvíce nakažených je v Brně, a to skoro 200. Kolem 120 je na Břeclavsku, desítky případů jsou na Znojemsku, Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku, desítka případů je na Hodonínsku.