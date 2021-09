Žalobce žádá 20 let vězení pro muže obžalovaného z bojů na Ukrajině

Podle obžaloby Nováček odletěl v červenci 2015 na východní Ukrajinu do míst ovládaných separatisty, takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, které vyhlásily odtržení od Ukrajiny. Podle spisu se tam nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit separatisty a pak se u nich aktivně zapojil do vojenských úkolů včetně práce v rozvědce, strážní službě, hlídkování i do bojů s ukrajinskými jednotkami.

Na Ukrajině zůstal Nováček do ledna 2016, kdy přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka. U soudu letos řekl, že v oblasti byl, pracoval ale pouze na výcvikové základně armády separatistů jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni. Odmítl, že by se účastnil bojových operací. Připustil však, že při nástupu do armády jako civilní zaměstnanec se účastnil několik hodin cvičení ve střelbě ze samopalu, ale nešlo mu to. Mezi důkazy obžaloby jsou ale mimo jiné fotografie, na kterých byl zachycen v uniformě a se zbraněmi. V jeho telefonu se nalezla videa z bojů a existuje rovněž videozáznam, na němž Nováček v uniformě a se zbraněmi vypráví ruským novinářům kde, jak a proč v Doněcku a Luhansku bojuje. Soudu to vysvětlil tím, že mu výstroj půjčili a rozhovor poskytl za slíbené peníze. Dva tisíce rublů za rozhovor byly prý jediné peníze, které si v oblasti za celou dobu vydělal. Fotky v uniformě vysvětlil tím, že si výzbroj jen půjčil, z frajeřiny se vyfotil a chtěl "machrovat". Snímky dal i na sociální sítě a vydával se za vojáka, aby údajně nevypadal jako hlupák, který odjel na východ Ukrajiny škrabat brambory, řekl v lednu u soudu.

Bílý ale nepochybuje o tom, že se Nováček zapojil do vojenského uskupení separatistů s vědomím, že bude bojovat. "Vycestoval v úmyslu aktivně se podílet na činnosti armád, které útočí za pomocí zbraní proti oficiální ukrajinské struktuře. Nebyl osobou, která by tam pouze žila nebo byla nucena žít, ale vydal se tam záměrně, aby se připojil k armádě. Je patrné, že se do bojových akcí zapojil, byl ochoten použít střelbu a způsobit i smrt," tvrdí Bílý. Po návratu měl podle něj obžalovaný psychické potíže odpovídající posttraumatické stresové poruše, léčil se u psychiatra ambulantně i v nemocnici. Do zdravotní dokumentace podle žalobce Nováček uvedl, že několik měsíců bojoval na Ukrajině, byl zraněn, vrací se mu traumatické vzpomínky a má noční můry.

Za teroristický útok hrozí 12 až 20 let vězení, sazba se ale může Nováčkovi zvýšit proto, že jednal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Soud tak může dát trest v rozmezí od 19 let a 4 měsíců do 26 let a 8 měsíců. Ze stejných činů byl například letos v červnu zatím nepravomocně na 20 let odsouzen jako uprchlý Martin Kantor, v červenci Vrchní soud v Praze zpřísnil na 21 let vězení trest Alexeji Fadějevovi, oba se podle obžaloby zapojili do bojů na Ukrajině.