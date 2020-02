Žena v Novém Městě na Moravě je v karanténě, vrátila se z Benátek

Kvůli šíření nemoci po Evropě se podle ní na hygienickou stanici dnes obrací větší množství lidí, kteří se z Itálie vrátili nebo tam chtějí vycestovat.

"Byli tam na karnevalu, tak chtějí vědět. Potom jsou to různí obchodníci z Verony nebo Milána. Pak jsou to ti, kteří míří na hory - mají tam jet, nebo ne. Ministerstvo doporučuje nejezdit do nejpostiženějších oblastí. Já jim to říkám rovněž," řekla Dvořáková.

"V novoměstské nemocnici není hospitalizován žádný člověk s podezřením na onemocnění COVID-19, pouze byla jedna osoba na přítomnost koronaviru vyšetřena, na výsledky čekáme," řekla mluvčí nemocnice Tamara Pecková. Výsledky by podle ní měly být známé do dnešních 16:00.

Koronavirus v Česku se zatím neprokázal. Testována kvůli němu byla asi stovka lidí. Nemocnice jsou na jeho případný výskyt podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) připraveny.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ohlásilo 12 evropských zemí.