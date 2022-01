Zpěvačka Asonance podlehla covidu. Nakazit se chtěla, syn se teď zlobí

Poslední smuteční oznámení se objevilo na webu skupiny o uplynulém víkendu. V neděli 16. ledna zemřela zpěvačka Hana Horká. "Některým zprávám se nechce uvěřit. Ale budeme muset," uvedli její kolegové.

Horká na facebooku v uplynulých dnech napsala, že onemocnění covid-19 právě prodělala. Podle slov jejího syna šla dokonce nákaze naproti, což se jí vymstilo.

"Získávání protilátek nemocí neuznávám dávno. O to víc, když se mi vlastní máma udusí v posteli. Sorry not sorry. Kvůli svobodě a názoru mi maminka nepřijde k promoci, svatbě, křtinám atd.," konstatoval a dokonce označil některé osobnosti, které vystupují proti vakcinaci, za "absolutní odpad". Sám lidi vyzval, aby se očkovat nechali.

Již v úterý 4. ledna nejprve přišla zpráva o úmrtí bývalého člena formace Bohumila Sýkory. I v tomto případě za ni dle příspěvků ve veřejné facebookové skupině mohl covid-19.

Asonance je po konci Spirituál kvintetu jednou z nejdéle působících folkových skupin na tuzemské scéně. Její historie se datuje až do roku 1976.