Na Domažlicku vlaky jen tak nevyjedou. Trať bude po nehodě zavřena do konce týdne

Vlaky se srazily okolo 8:00 u obce Milavče mezi stanicemi Domažlice a Blížejov. Záchranné práce trvaly zhruba do 11:00, kdy zdravotníci z místa transportovali všechny zraněné. Na trati zůstávají oba dva poškozené vlaky - mezinárodní rychlík a osobní vlak RegioShark. Havárie si vyžádala mimořádné nasazení záchranných složek.

"Po prvotním průzkumu jsme zjistili, že jednotky nebudou muset vyprošťovat těžkým vyprošťovacím nářadím. Takže (záchranáři a hasiči) začali přenášet po prvotním ošetření zraněné na místo, kde je už záchranná služba třídila a stanovovala prioritu závažnosti zranění," popsal Jaroslav Hrdlička, vedoucí směny hasičů. Na místo nehody se sjelo 12 jednotek hasičů, což je asi padesátka hasičů.

Samotný zásah na místě nehody byl velmi rychlý, což ocenili i hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS a TOP 09) i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Během asi 45 minut byla většina cestujících z vlaků vyproštěna. Po 11:00 hodině zbývalo vyprostit pouze tělo strojvůdce expresu, který ve zdemolované kabině zůstal zaklíněn. Šlo o jednu ze tří obětí nehody.

Podle vedoucí lékařky, která na místě organizovala záchranné práce zdravotníků, byla první informace nejprve taková, že se srazily vlak a auto. Teprve na místě záchranáři zjistili skutečný rozsah nehody. K havárii tak vyjely další jednotky záchranné služby, postupně přijížděli i kolegové z Německa, kteří převezli některé zraněné do německých nemocnic. Po příjezdu záchranářů byla ještě většina lidí ve vlacích a jen několik venku.

Obec Milovče hned po nehodě zřídila v místním kulturním domě středisko, kam byli převáženi lehce zranění a kam si mohli příbuzní pro své blízké přijet. Po poledni už byli všichni cestující převezeni nebo z místa odjeli.

Scéna na místě připomínala do značné míry tragédii, která se stala loni v červenci u Perninku na Karlovarsku. Osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu se tehdy srazil s osobním vlakem v opačném směru. Obě kabiny srážka zničila. V obou vlacích jelo 33 lidí včetně personálu. Při nehodě dva lidé zemřeli, 24 se zranilo. U Perninku ale měli hasiči o to těžší práci, že se vlaky střetly v úzké soutěsce, kam nemohly dojet vozy hasičů a záchranářů, hasiči tak zraněné museli nosit po kolejích až do stanice. Dnes u Milovče hasičům pomohlo to, že vedle trati byla snadno přístupná louka, na které mohly přistávat i helikoptéry.

Podobné byly ale možná příčiny obou nehod. U Perninku strojvedoucí trati nenahlásil dispečerovi odjezd ze zastávky a bez povolení vjel na trať, dnes podle ministra průmyslu a obchodu strojvedoucí expresu nerespektoval signály. "Expres, který je z Mnichova, projel na žlutou a nezpomalil. Řidič pravděpodobně nereagoval ani na signalizaci uvnitř lokomotivy, ale to se musí ještě prověřit, protože šlo o německou lokomotivu. Následně projel i návěstidlo stůj a poté už došlo k nevyhnutelné srážce s osobním vlakem, který měl minutové zpoždění a na který měl expres čekat," řekl novinářům na místě Havlíček.

Podobně rozsáhlý zásah měli hasiči v Plzeňském kraji asi před 11 měsíci, kdy se tam také srazily vlaky. Osobní vůz tehdy narazil do měřicího vozu. Ztráty na životech ale nebyly a zraněných bylo méně. "Bohužel se nám to tedy nevyhýbá a začíná se nám to opakovat. Ale doufejme, že to bylo na dlouhou dobu poslední takové neštěstí, se kterým jsme se u nás setkali," dodal Hrdlička.

Hasiči zůstanou na místě do vyproštění poslední oběti ranní srážky. Pak místo nehody převezmou drážní hasiči.