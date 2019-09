CK Neckermann zrušila jeden zájezd, o osudu stovek dalších se jedná

Britská společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Neckermann jako dceřiná firma britské společnosti byl následně nucen zastavit veškerý prodej jak vlastních zájezdů a pobytů, tak zájezdů a pobytů z koncernu skupiny a dalších tour operátorů.

Tuzemská kancelář v pondělí nevyloučila, že bude rušit některé už prodané zájezdy. V takovém případě klienti obdrží zpět celou sumu, kterou zaplatili, uvedl mluvčí.

Do konce října má firma prodáno zhruba 650 zájezdů. Zrušen byl zatím jeden z nich a jeden klient se musel vrátit domů dříve. V případě dalších podle Šrámka rozhodnou individuální jednání s jednotlivými hotely a dalšími nasmlouvanými provozovateli, které se uskuteční v následujících dnech. Zájezdy by tak firma neměla rušit plošně.

Některé hotely, které má CK zajištěné pro své zájezdy, podle Šrámka požadují kvůli vzniklé situaci garance o platbách za služby a další věci. "Většina hoteliérů nás podporuje a chápou situaci, někteří však kvůli současné atmosféře žádají různé garance. Ty se nám zatím daří ve většině případů poskytovat," řekl Šrámek.

To potvrdil i místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. "Většina českých klientů bez jakýchkoliv problémů pokračuje ve své dovolené. Po některých z nich hotely žádaly garance či platby, Neckermann však poskytl garance," uvedl dnes Papež pro ČTK. Několik turistů podle něj muselo svůj pobyt na místě zaplatit, cestovní kancelář jim částku následně podle Papeže proplatí.

Firma také ujistila, že pro své klienty, kteří jsou nyní v zahraničí, zajistí bezpečný návrat do Česka. Mluvčí CK v této souvislosti upozornil, že nejde o nárazové návraty, turisté by se podle něj měli vracet podle plánovaných termínů jejich dovolené. V pondělí firma uvedla, že je v cizině asi 1100 jejich klientů, část z nich se už vrátila podle plánů domů, další část pak naopak odcestovala na plánovanou dovolenou. Nyní je tak v zahraničí kolem 1050 turistů Neckermannu. Jejich počet by se měl s končící sezonou postupně snižovat.

Situace kolem krachu Thomas Cook se zatím výrazněji neprojevila v tuzemské letecké dopravě a spojích do Velké Británie. "Nepozorujeme žádné změny v prodeji ani zájmu o letenky do Velké Británie," řekl dnes ČTK ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Stejně zatím situaci hodnotí i společnost Student Agency, která připomněla, že Británie a zejména Londýn patří dlouhodobě k nejvytíženějším destinacím a nic na tom nemění ani současná krize britské CK. Provozní komplikace nezaznamenalo ani pražské letiště.

Krach britské Thomas Cook je podle odborníků dosud největším případem úpadku cestovní kanceláře. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. Thomas Cook je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě a jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně. V pondělí s ní na dovolené v zahraničí bylo kolem 600.000 lidí.