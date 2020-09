Hospody zřejmě budou zavírat dřív. Kdy si objednáme poslední pivo? Svaz navrhl kompromis

Uzavření podniků ve 22:00 bude znamenat ztrátu až 30 procent denních tržeb. ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Svaz chce kompromis, ve 22:00 by se přijímaly poslední objednávky a restaurace by musely být zavřené do 23:00. Obdobně se vyjádřila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).